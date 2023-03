Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La Russie se rapproche d’une victoire symbolique à Bakhmout. Evguéni Prigojine, patron du groupe Wagner, a en effet déclaré que la ville était « pratiquement encerclée » par ses forces. Située dans l’oblast de Donetsk, elle est le théâtre de violents combats depuis l’été, au point d’être déjà détruite à près de 80 %.

Prigojine a appelé les troupes du président Volodymyr Zelensky à se retirer : « Avant, nous faisions face à une armée ukrainienne professionnelle. (…) Aujourd’hui, nous voyons de plus en plus de personnes âgées et d’enfants. Ils se battent, mais leur vie à Bakhmout est courte, un jour ou deux. Donnez-leur une chance de quitter la ville. »









Selon les autorités locales, il ne reste plus que 4.500 habitants à Bakhmout, qui en comptait 70.000 avant la guerre. « Le commandement russe veut contrôler toute la région de Donetsk, et Bakhmout est la principale porte d’entrée vers Sloviansk et Kramatorsk », expliquait Michael Kofman, directeur des études sur la Russie au CNA, un institut de recherche américain, auprès de l’AFP. Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, avait quant à lui tempéré l’importance de Bakhmout pour les Russes. Il avait ainsi estimé que « même s’ils parviennent (à prendre) Bakhmout et Soledar, ça ne changera pas la dynamique stratégique sur le champ de bataille ».

La phrase du jour

Les livraisons d’armes à l’Ukraine (…) vont prolonger ce conflit, avec de tristes conséquences pour le peuple ukrainien. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a envoyé un message de fermeté à l’égard de l’Occident, notant que les Etats-Unis « poursuivent leur politique visant à augmenter les livraisons d’armes à l’Ukraine et à persuader leurs protégés de faire de même ». Des livraisons qui « n’auront pas d’impact déterminant sur l’issue de l’offensive », estime-t-il, mais qui vont « prolonger ce conflit, avec de tristes conséquences pour le peuple ukrainien ».

Le chiffre du jour

10. Comme le nombre d’années de prison dont a écopé le militant Ales Bialiatski, condamné par un tribunal de Minsk. Colauréat du prix Nobel de la paix 2022, il est l’une des figures d’opposition au régime d’Alexandre Loukachenko.

« Ces peines monstrueuses sont une vengeance pour avoir défendu les droits humains. C’est une commande politique venue du sommet de ce pouvoir dictatorial », a dénoncé Dmitri Soloviev, jugé par contumace et condamné à huit ans de prison. La Biélorussie comptait 1.461 prisonniers politiques au 1er mars selon l’ONG Viasna.





#Biélorussie | La #France dénonce la condamnation de M. Ales Bialiatski, militant de défense des droits de l’Homme et colauréat du prix Nobel de la paix 2022, à 10 ans de prison.



Déclaration ➡️ https://t.co/tbGBorkvj7 pic.twitter.com/WekpY7WU5m — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) March 3, 2023



La tendance du jour

Joe Biden reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz, en visite de deux jours aux Etats-Unis. Le sujet de la guerre et du soutien à l’Ukraine est évidemment sur la table des deux dirigeants. « L’idée est d’avoir une véritable visite de travail », a appuyé Nils Schmid, porte-parole de la politique étrangère au Parlement. « Il ne s’agit pas d’une visite d’Etat. Il s’agit vraiment de s’asseoir ensemble, de mettre toutes les cartes sur la table, de peser les options, de partager les évaluations et d’avoir un débat très libre sans être obligé de produire un résultat immédiat sur aucun des dossiers. »

La Maison Blanche a annoncé 400 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire - essentiellement des munitions. Jeudi, Olaf Scholz avait quant à lui annoncé le renforcement de la production d’armements en Allemagne, dans le but de faire du pays « une base industrielle qui apporte sa contribution à la garantie de la paix et de la liberté en Europe ».