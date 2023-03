Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La situation est préoccupante à Bakhmout. Volodymyr Zelensky, qui en parle en ce moment dans chaque allocution quotidienne, a estimé ce mercredi que « les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout ». Selon le chef d’Etat ukrainien, « l’intensité des combats ne fait qu’augmenter », alors que « la Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l’assaut de nos positions ».

Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, a estimé que ses hommes font face à une « résistance furieuse » des soldats ukrainiens à Bakhmout, tout en ajoutant que les batailles sont de plus en plus « sanglantes ».

La phrase du jour

L’Ukraine a vaincu la terreur hivernale

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, s’est réjoui que son pays ait « survécu à l’hiver le plus difficile de son histoire », marqué par des bombardements massifs de l’armée russe sur les infrastructures électriques. Ces frappes ont plongé des millions de civils dans l’obscurité, et ont aussi perturbé l’alimentation en eau potable des villes ciblées. « Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables », a complété Dmytro Kouleba, dans une publication Facebook.

Le chiffre du jour

50 %. Selon un sondage paru mercredi, un Suisse sur deux est favorable à ce que les pays ayant acheté des armes helvétiques puissent les livrer à l’Ukraine, ce qu’interdit actuellement la doctrine de neutralité militaire du pays alpin.

Malgré les demandes appuyées de Kiev d’autoriser la réexportation d’armes et de munitions suisses vers l’Ukraine, le gouvernement a jusqu’à présent balayé les demandes formulées par l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark. Pour l’heure, si la Suisse (qui ne fait pas partie de l’Union européenne) a adopté les sanctions décidées par Bruxelles contre la Russie, le pays n’a pas fléchi sur sa neutralité militaire. Pour l’instant ?

La tendance

Mardi, un drone s’est écrasé dans un village de la région de Moscou, ont indiqué les autorités locales, en précisant que l’engin visait « probablement » une infrastructure civile. Les débris de trois autres drones ont été découverts dans des quartiers de Belgorod, une région frontalière de l’Ukraine.

En décembre dernier, trois militaires russes avaient été tués par les débris d’un drone ukrainien abattu qui se dirigeait vers la base aérienne de Saratov, à 500 kilomètres de la frontière ukrainienne.