Guerre en Ukraine EN DIRECT : Poutine estime que l'Otan participe au conflit en fournissant des armes…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit. Un an après le début de la guerre, le 24 février 2022, la question des alliances vis-à-vis de Kiev ou Moscou continuent de diviser lors des sommets internationaux. Les ministres des Finances et Banquiers centraux du G20 ont ainsi achevé samedi en Inde des réunions sans parvenir à un communiqué commun, en raison de divergences avec la Chine et la Russie à propos de la guerre en Ukraine. Ce blocage est loin d’être une première. En juillet 2022, lors de précédentes réunions du G20 Finances sous présidence indonésienne, aucun communiqué commun n’avait pu non plus être rédigé.