Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Hommages, minutes de silence, rassemblements… Dans de nombreuses villes de pays occidentaux, ainsi qu’en Ukraine, le début de la guerre a été commémoré de nombreuses manières. A Paris, la Tour Eiffel a été illuminée jeudi soir aux couleurs du drapeau ukrainien. A Berlin, la carcasse d’un char russe a été installée devant l’ambassade de Russie, le canon tourné vers celle-ci. Des symboles forts pour se souvenir qu’il y a un an jour pour jour, les Russes lançaient leur invasion du pays.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a de son côté observé à cette occasion une minute de silence, y compris le représentant de la Russie, en mémoire de toutes les victimes de la guerre. C’est d’abord le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, à la fin de son discours, qui s’est levé en demandant cette minute de silence « en mémoire des victimes de l’agression » de Moscou, avant que l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia ne se lève à son tour pour « toutes les victimes de ce qui s’est passé en Ukraine depuis 2014 ».

La phrase du jour

Si les partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend »

Volodymyr Zelensky vise une « victoire inévitable » cette année contre la Russie. Le président ukrainien, devenu dans le monde entier le visage de la résistance ukrainienne, a fixé l’objectif de vaincre le géant russe « cette année ».

« Si les partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend », a-t-il déclaré dans l’après-midi lors d’une conférence de presse à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe. « Si le général [et chef d’état-major américain Mark] Milley souhaite qu’on repousse l’ennemi plus vite, il doit accélérer les livraisons d’armes », a-t-il ajouté, assis dans un fauteuil, vêtu d’un pull noir et d’un pantalon kaki, drapeau et armoiries de l’Ukraine derrière lui.

A Moscou, le numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a lui aussi promis la « victoire », affirmant que la Russie était prête à aller jusqu’aux « frontières de la Pologne ».

Le chiffre du jour

Une dizaine de chars Leopard suédois ont été promis à Kiev. La Suède a également annoncé la livraison de systèmes anti-aériens. « Le modèle que nous avons est appelé 2A5 », a précisé le ministre de la Défense Pål Jonson. L’Allemagne a annoncé de son côté la livraison de quatre chars Leopard de type 2A6 supplémentaires, en plus de quatorze déjà prévus, selon le ministère de la Défense. Les chars seront donc envoyés dans le cadre du groupe de coordination germanique.

Cette promesse suédoise arrive au lendemain de l’annonce par la Finlande voisine de l’envoi de trois de ses chars Leopard. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également exhorté ses alliés vendredi à livrer les chars promis à Kiev, après avoir longtemps hésité à en autoriser l’envoi en Ukraine.

La tendance du jour

En parallèle de ces nouvelles promesses de livraison de chars lourds à l’Ukraine, les premiers Leopard 2 venus de Pologne sont arrivés à destination. « Aujourd’hui, les Leopard polonais se trouvent déjà en Ukraine », a indiqué Mariusz Blaszczak, ministre polonais de la Défense, lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, sans donner de précision sur le nombre de chars remis à Kiev. La Pologne est ainsi le premier pays à avoir offert d’envoyer ces chars de conception allemande à l’Ukraine.

Varsovie s’est par ailleurs dite « prête » à former des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16. « Oui, nous sommes prêts à mener des formations sur des avions de combat F-16 en Pologne », a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à des journalistes lors de sa visite à Kiev. « Je souligne que cela doit être convenu au sein de la coalition élargie, mais la Pologne est prête à effectuer une telle formation », a-t-il indiqué.