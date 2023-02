Depuis le 24 février 2022, environ 100.000 Ukrainiens et Ukrainiennes, principalement des femmes et des enfants, se sont réfugiés en France. Après avoir reçu une autorisation provisoire de séjour en France, les enfants ukrainiens sont scolarisés dans les écoles françaises.

Scolaritée obligatoire, place des parents, programmes scolaires… Un an après le début de la guerre en Ukraine, deux mères ukrainiennes témoignent de la difficulté à s’insérer dans un système éducatif différent, alors même que les enfants souvent ne parlent pas français.

Deux pays, deux écoles

Hanna Karatieieva est restée en France avec son fils Kyryl de 13 ans du mois d’avril au mois de juillet 2022. Professeure de Français et docteure ès Lettres, elle est chargée de cours à l’Université linguistique national de Kiev. Elle sait mieux que d’autres l’importance des études.

Hébergée à Luçon par une famille française qu’elle connaît depuis son enfance, Hanna a décidé de chercher une nouvelle école pour son fils. Kyryl est donc entré au collège à Luçon. « Tout en étant en France, Kyryl continuait ses études à l’école ukrainienne à distance, car on projetait de revenir en Ukraine, dès que la situation se stabiliserait. Il a suivi les cours dans les deux écoles en même temps et fait un double travail », explique-t-elle.





Hanna Karatieieva avec son fils Kyryl au sud-ouest de la France, juin 2022. - Anna Vasylenko





L’adaptation scolaire compliquée

Au début, l’adaptation à cette nouvelle culture n’était pas facile. Kyryl apprenait l’anglais en Ukraine et ne savait aucun mot de français en arrivant à Luçon. A côté de son télétravail, Hanna devait parallèlement aider son fils à apprendre le français et « cela a nécessité beaucoup d’efforts et de temps ».

En plus de la barrière linguistique, Hanna avait peur que les enfants français n’acceptent pas le nouveau garçon dans leur classe et se moquent de lui. « A l’adolescence, les enfants peuvent être très violents. De plus, c’est un garçon assez réservé, mais la rencontre s’est bien passée ». Kyryl a été bien accompagné par une équipe pédagogique du collège durant sa scolarité et accueilli par les camarades de classe, selon sa mère.

Programmes scolaires différents

D’après Hanna, les méthodes d’enseignement en Ukraine et en France diffèrent considérablement. « Les enseignants français essaient de tout mettre en pratique, tout visualiser. Même quand on parle des enfants les plus petits, s’ils apprennent des fruits et des légumes, les enseignants les apportent et les montrent durant les cours, plutôt que de regarder des images de livres. С'est un grand avantage du système éducatif français ».

Malgré les difficultés d’adaptation et la fatigue, Kyryl s’est montré très assidu. « Un niveau très solide. Kyryl se montre réservé, mais toujours à l’écoute », a noté son enseignante d’anglais, dans un bulletin de notes. « Les collègiens français apprennent les règles de la grammaire que j’ai apprises il y a longtemps dans mon école ukrainienne », raconte Kyryl, content d’être le plus fort en anglais dans son groupe.

Depuis le mois de juillet, Hanna et Kyryl sont revenus dans leur ville natale de Brovary. Le mal du pays a pris le dessus sur la peur de la guerre.

Scolarisation exigée

Stepanok Natalia, psychologue originaire de la ville d’Odessa, est arrivée en France au mois de mai 2022 avec sa fille Alyona de 6 ans.Pour Natalia, sa fille n’était pas prête à aller à l’école. « En Ukraine, je voulais la scolariser que dans un an, car j’ai vu qu’elle n’était pas prête pour l’école. Elle a encore l’habitude de dormir dans la journée. En France, on ne pouvait plus tarder, on était obligé d’entrer à l’école, nos familles d’accueil m’ont mis de la pression ».





Stepanok Natalia avec sa fille Alyona près de l’école élémentaire publique Arbalète, dans le 5e arrondisement de Paris. - Anna Vasylenko





Ecole fermée aux parents ?

Pendant son adaptation à l’école primaire, Alyona a rencontré plusieurs problèmes, notamment de harcèlement scolaire. « Les garçons de sa classe se sont habitués à prendre ses affaires et à les jeter régulièrement par terre. Très souvent, on ne pouvait plus retrouver ses fournitures scolaires ».

Pour Natalia, lorsque’un enfant est harcelé, « s’il n’est pas déjà traumatisé par la guerre ni par la fuite de son pays d’origine, peut-être il peut ne pas prendre cette bêtise à cœur ». Ce n’est pas le cas d’Alyona.

Pour régler la situation, Natalia s’est adressée aux enseignants avec le désir de parler avec les parents des garçons qui harcelaient sa fille et résoudre le conflit, mais « l’école a promis de prendre tout en mains ». D’après Natalia, l’école française n’est pas aussi « ouverte » aux parents que l’école ukrainienne : les parents ne peuvent pas discuter quand ils veulent avec l’équipe pédagogique d’établissement.

Pour pouvoir entrer à l’école et rencontrer les enseignantes de sa fille, la mère a pris rendez-vous avec eux à l’avance, mais « les conversations n’ont pas abouti ». Au final, après les conseils de sa mère, Alyona est parvenue à se lier d’amitié avec les garçons. Les jeux communs ont fait leur travail. Les copains français la prennent désormais dans leurs bras, l’enlacent.









Absence de soutien psychologique

Selon Natalia, l’absence de psychologue à l’école est « un défaut majeur à corriger ». « Parfois, le travail du psychologue est indispensable. En tant que spécialiste, je peux accompagner ma fille moi-même, mais qui va s’occuper des autres collégiens et collégiennes ? », explique-t-elle. Il n’y a pas longtemps, un groupe d’enfants a frappé à coups de pied un élève dans un couloir de l’école, sa mère était désespérée et ne savait à qui s’adresser, d’après la maman ukrainienne. Quant à Alyona, le déménagement en France l’a beaucoup touchée, mais elle s’adapte peu à peu et s’est fait des nouveaux amis.