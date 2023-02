Il y a un an, jour pour jour, le destin de tout un pays a basculé, et celui de l’Europe avec. Le 24 février 2022, les troupes militaires russes, sur ordre de leur président Vladimir Poutine, ont envahi l’Ukraine, pour une opération militaire annoncée comme rapide. Depuis, les pertes militaires et civiles se sont accumulées, et le conflit a poussé une partie de la population à l’exode. Selon le Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés, plus de 7,2 millions d’Ukrainiens ont été enregistrés en Europe.

Malgré plusieurs revers militaires, l’armée russe, aidée sur le terrain par le groupe paramilitaire Wagner, poursuit son offensive. En ce triste premier anniversaire, voici un point sur cette première année de conflit, résumée en quatre infographies.

A l’Est, des combats acharnés

Cartes montrant les évolutions successives de la ligne de front depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine - SOPHIE RAMIS, PAZ PIZARRO, CLÉA PÉCULIER

Lors de l’invasion de son voisin ukrainien, l’armée russe prend d’assaut l’est, dans le Donbass, et le sud du pays. Surtout, un autre front s’ouvre dans le Nord, menaçant Kiev, la capitale. Les forces de Vladimir Poutine sont finalement repoussées à Irpin, un mois après le début de leur offensive, et l’étau se desserre sur la capitale. Dès le mois d’avril, les troupes russes délaissent le nord de l’Ukraine, au profit des fronts de l’est et du sud.

Malgré quelques prises, le conflit s’enlise, provoquant une stabilisation à l’été. Les hommes de Volodymyr Zelensky concrétisent des contre-offensives, d’abord aux alentours de Kharkiv à la fin de l’été, puis à Kherson vers la mi-novembre. Un an après le début du conflit, les combats font rage à Bakhmout, dans le Donbass, provoquant de sévères pertes militaires dans les deux camps. La Russie occupe plus de 108 % du territoire ukrainien.

Sur le front de l’arsenal

Carte détaillant les armes utilisées depuis le début du conflit en Ukraine. - GAL ROMA, PAZ PIZARRO, VALENTIN RAKOVSKY, GUILLERMO RIVAS PACHECO, ANIBAL MAIZ CACERES /

Les armes utilisées ont changé en un an. Pendant les deux premiers mois de conflit, des équipements légers, faciles à livrer et à manier, ont été privilégiés. Puis, lorsque l’armée russe a délaissé le front du nord pour se concentrer sur l’est et le sud de l’Ukraine, la stratégie a évolué. Des livraisons d’artillerie ont été nécessaires pour attaquer les lignes ennemies et perturber l’organisation adverse. Au printemps, la France avait notamment livré 18 canons Caesar à son allié ukrainien.

Pour répondre aux frappes aériennes russes sur leurs infrastructures énergétiques, les Ukrainiens ont réclamé, et obtenu, des moyens de protéger leur ciel. Enfin, après des demandes répétées de Kiev, les alliés occidentaux ont cédé : depuis le début de l’année, des chars lourds sont livrés, notamment par l’Allemagne et l’Angleterre. La France, qui a donné des blindés légers aux Ukrainiens, n’a pas (encore) contribué.

Combats et explosions en série

Cartes d'Ukraine montrant le nombre d'explosions et le nombre de combats recensés par l'ONG Acled, par localité, entre le 24 février 2022 et le 17 février 2023 - SABRINA BLANCHARD, CLÉA PÉCULIER

L’ONG Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project) a recensé le nombre d’explosions et de combats en un an de guerre en Ukraine. A la vue de l’infographie, les combats les plus intenses se sont rapidement concentrés sur l’est de l’Ukraine, dont une partie est annexée depuis 2014 par la Russie.

Bon nombre d’explosions ont également touché l’est du territoire ukrainien. Mais on s’aperçoit que le sud du pays, et le Nord, qui accueillait des combats au début de l’offensive russe, n’ont pas été épargnés. D’autres explosions ont été recensées vers Kiev, souvent ciblée par des frappes depuis le début du conflit.

La crise au-delà du front

Importations depuis et exportations vers la Russie dans une sélection de pays, avant et après le début de la guerre. - LAURENCE SAUBADU, JULIA HAN JANICKI

La guerre en Ukraine a changé la donne au niveau mondial. Dépendant du gaz et du pétrole, le conflit a plongé le Vieux Continent dans une crise énergétique. En voulant casser ce besoin, l’Europe a dû diversifier ses fournisseurs, la Russie lui fournissant près de 40 % de son gaz naturel avant le conflit.

Les pays opposés à l’intervention russe en Ukraine ont essayé de limiter les importations russes, et les exportations à destination du Kremlin. L’Europe et les Etats-Unis ont adopté plusieurs séries de sanctions visant à fragiliser l’économie russe, pour l’empêcher de financer le conflit. Les alliés russes, eux, se font rares. Sur le graphique, seule l’Inde, qui achète beaucoup d’armes à la Russie et n’a pas condamné l’invasion de son partenaire, semble augmenter sensiblement ses importations depuis le début de la guerre.