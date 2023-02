Lors d’une froide nuit de mars 2022, après un périple de 3.000 km en car à travers l’Europe, Liliia et Ulianna, sa fille de huit ans, posaient leur mince baluchon à Bessières, une commune du nord-est toulousain, chez Emmanuel, Karine et leurs enfants. Enceinte de quatre mois, cette Ukrainienne de 31 ans s’était résolue à la demande de son mari à quitter son pays en guerre où les alertes permanentes la forçaient à vivre cachée, dans la peur d’un énième bombardement.

Elle pensait rester « quelques semaines » seulement loin de leur ville de Vinnytsia. Et faire le trajet inverse dès un retour au calme. « L’idée de retourner en Ukraine était toujours dans ma tête. En quittant la maison, nous rêvions de rentrer chez nous dans peu de temps. Les circonstances étaient telles que nous sommes restés jusqu’à la naissance de mon bébé », raconte aujourd’hui cette comptable de formation, qui a donné naissance à un petit Nikita début septembre dans une maternité de l’agglomération toulousaine.

Il aura encore fallu attendre deux mois pour que Liliia, ses enfants et sa maman qui les avaient rejoints, puissent prendre la route du retour en voiture, à destination de leur pays toujours en guerre. Elle y a retrouvé enfin son mari dont elle avait été séparée durant huit longs mois. Mais pas son oncle Mykola et son cousin Vitaly, tous deux morts au combat alors qu’elle se trouvait en France.

A son retour, elle était « horrifiée » par les alertes

Si sa ville se trouve loin du front, protégée par les forces armées, elle reçoit régulièrement des alertes sur son téléphone lui annonçant de possibles attaques aériennes. « Nous essayons toujours d’être dans un endroit sûr lorsqu’il y a une alerte. Au début, j’étais horrifié par ces notifications que je recevais sur mon téléphone. Au fil du temps, j’ai réussi à contrôler au maximum ma peur. Mais j’ai toujours de l’anxiété à l’intérieur », reconnaît Liliia qui a repris un semblant de vie normale, rythmée par les coupures d’électricité qui affectent tout le pays.

Sa fille, qui suivait des cours à distance lorsqu’elle était en France, a gardé ce rythme, son école n’ayant pas d’abri antiaérien. « Elle assiste à des cours de musique et à un club de théâtre. Elle a été heureuse de retrouver ses amis », raconte-t-elle. A Bessières, après un temps d’adaptation, Ulianna avait aussi tissé des liens avec les enfants des deux familles qui les ont accueillies.

Liliia et ses deux enfants, entourés des familles qui l'ont accueillie et du maire de Bessières. - L. Makaruk

« Elle allait à l’école l’après-midi et elle a vite compris le français. Je pense que cela a été dur pour la petite de repartir. Mais son mari manquait à Liliia, sa famille et sa vie lui manquaient. Nous, nous n’étions pas sereins de les voir repartir, nous avions peur pour elles. Ce n’était plus des inconnues, ce n’est pas la famille mais presque », assure Emmanuel chez qui les deux Ukrainiennes ont posé leurs valises les premiers mois.

« Ce sont eux qui ont sauvé mon petit monde »

Ensemble ils ont partagé « un moment de vie », avec ses joies et ses peines. Pour leur changer les idées, Emmanuel et Karine ont emmené leurs invitées à Carcassonne, Collioure ou encore Saint-Antonin-Noble-Val. Dans les premiers temps, le téléphone greffé à la main pour pouvoir se comprendre grâce aux applis de traduction. Mais grâce aux cours de français, et à une bonne dose de « débrouillardise » selon Emmanuel, Liliia a pu prendre son autonomie, faire de nouvelles connaissances, assister à toutes les fêtes locales et profiter de la nature et du calme, loin de la ville. « Ils nous ont accueillies chaleureusement chez eux, j’ai réussi à me stabiliser, à préserver la vie et la santé de mes enfants. Cela a été l’occasion de faire une pause dans ma vie, c’était important pour moi car le rythme de ma vie en Ukraine était devenu fou. Ce sont eux qui ont sauvé mon petit monde », assure la jeune femme, infiniment reconnaissante.

Ils continuent à s’appeler toutes les semaines pour avoir des nouvelles, savoir comment la petite famille réussit à retrouver ses marques alors que les affrontements se poursuivent à quelques kilomètres de Vinnytsia. « J’ai toujours eu des projets à long terme. Maintenant, tout change très vite et il faut s’y préparer. Je suis toujours prête à repartir à l’étranger pour sauver la vie de mes enfants. Mais je crois que cela ne sera pas nécessaire », espère Liliia, qui garde toute sa confiance en son gouvernement et son président.

Et comme au premier jour, elle ne désespère pas de voir les Russes déboutés hors d’Ukraine. « Mon peuple se bat actuellement non seulement pour sa liberté, mais aussi pour son existence même. Et je crois que l’Ukraine survivra ! », conclut celle qui promet de revenir un jour en France, en famille et en vacances. Pas pour fuir son pays en guerre.