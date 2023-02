Un procès du président russe, Vladimir Poutine, à la Cour pénale internationale (CPI) est « une possibilité », estime la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dans un entretien Parisien, publié ce jeudi soir.

« Nous travaillons avec la CPI et toute la communauté internationale pour qu’il n’y ait pas d’impunité pour les auteurs et les responsables de la guerre », a expliqué Catherine Colonna, ajoutant que la CPI peut remonter dans la chaîne des responsabilités « jusqu’au plus haut niveau ». Elle a aussi rappelé que cette cour avait déjà mis en cause des chefs d’État.

« Je ne peux pas prévoir que ce sera le cas pour Vladimir Poutine, mais c’est une possibilité si les faits et les responsabilités sont établis », a-t-elle déclaré.

La Commission européenne veut un tribunal spécial

La CPI n’est compétente que pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés en Ukraine et non pour les « crimes d’agression » de la Russie, car Moscou et Kiev ne sont pas signataire du traité de Rome instituant la Cour.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé la mise en place d’un tribunal spécial soutenu par les Nations unies pour poursuivre en justice les crimes d’agression de la Russie contre l’Ukraine. « La Cour pénale internationale enquête, c’est elle qui dira le droit », a également commenté Catherine Colonna.









A la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, la ministre française estime par ailleurs que « le bilan provisoire est négatif pour la Russie ». Moscou « subit une défaite stratégique, politique et j’ajouterais, morale », a-t-elle également commenté. « Le spectacle donné par le président russe, mardi, dans l’outrance et la falsification de la réalité, en atteste. La Russie s’est isolée. »

Face à un conflit qui s’enlise, elle a toutefois estimé qu’il faudrait parler à Vladimir Poutine « chaque fois que ce sera utile et nécessaire ». « Comme cela l’a été pour permettre un contrôle international sur la centrale nucléaire de Zaporojie », a-t-elle souligné.