Pékin veut être un acteur incontournable du règlement de la guerre en Ukraine tout en préservant son allié russe. La Chine a donc pour cela présenté mercredi à Moscou sa vision pour le « règlement politique » du conflit en Ukraine, au moment où le secrétaire général de l’Onu dénonçait l' « affront à notre conscience collective » causé il y a un an par l’invasion russe de l’Ukraine, à l’ouverture de l’Assemblée générale.

A Moscou, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a été reçu au Kremlin, après s’être entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et ce après que les Etats-Unis et l’Otan ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les Chinois se préparaient, ce qu’ils ont démenti, à fournir à la Russie des armes pour poursuivre ses opérations militaires en Ukraine.

La proposition chinoise bientôt publique

« Les partenaires chinois nous ont fait part de leurs réflexions sur les causes profondes de la crise ukrainienne, ainsi que sur leurs approches pour son règlement politique », a commenté le ministère russe des Affaires étrangères, à l’issue des entretiens. « Il n’a pas été question d’un "plan" (de paix) séparé », a-t-il toutefois relevé. Pékin a en outre promis de rendre publique cette semaine sa proposition pour mettre fin au conflit. Et Wang Yi a exprimé la volonté de Pékin de « renforcer le partenariat stratégique (…) et la coopération tous azimuts » avec la Russie.

« La Chine ne nous a pas consultés », a par contre réagi un haut responsable ukrainien qui a requis l’anonymat. Il a en outre prévenu qu’aucun plan de paix ne devrait franchir « les lignes rouges » fixées par Kiev, qui refuse en particulier de faire d’éventuelles concessions territoriales à la Russie qui occupe des régions dans l’est et le sud de l’Ukraine, comme la péninsule de Crimée.