Il y a un an jour pour jour, la rédaction de 20 Minutes ouvrait son live à 3h36 sur ce titre optimiste, « La diplomatie pour éviter la guerre », et le concluait tard dans la nuit par cette promesse : notre équipe restera « mobilisée 24h/24 » pour vous faire vivre l’événement.

Malheureusement, deux jours plus tard, le 24 février 2022, la diplomatie échouait et débutait officiellement ce que Moscou ne cessera d'appeler son « opération militaire spéciale » en Ukraine. Depuis un an, notre rédaction a fait de son mieux pour tenir son engagement. Chaque jour, nous avons ouvert un nouveau live sur ce conflit en espérant secrètement que ce soit le dernier.

Podcasts, vidéos, reportages…

Nous avons multiplié les interviews, les reportages, les infographies, les vidéos et les podcasts pour que chacun puisse se tenir informé de ce qui se passe à 2.000 km de chez lui. Vous retrouverez quelques-uns de ces articles sur notre site d’ici à mercredi. Vous en découvrirez surtout de nombreux autres, au cours d’une semaine spéciale consacrée au conflit, un an après sa survenue.

Des bancs universitaires de Lille aux entrepôts des assos de Lyon, en passant par la scène où se produit Kalush Orchestra, l’ensemble de nos journalistes ont rencontré des femmes et des hommes dont le quotidien a été bouleversé par cette guerre. D’interviews en articles d’analyse, nous tâcherons également d’éclairer le rôle des voisins de l’Ukraine et de la Russie, les implications politiques de la guerre, ses conséquences psychologiques, etc. Nous vous ouvrirons enfin les coulisses de notre rédaction, pour vous expliquer comment nous travaillons au quotidien et répondre à vos questions.

Cette semaine s’achèvera mardi mais notre couverture du conflit, elle, ne s’arrêtera pas. Aussi longtemps qu’il le faudra, nous attaquerons notre journée en ouvrant un live consacré à la situation en Ukraine. En espérant avoir très prochainement, des nouvelles plus réjouissantes à suivre en direct avec vous…