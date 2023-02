Depuis un an jour pour jour, les Russes s’efforcent de prendre le contrôle de l’Ukraine. Face à eux, les forces armées de Kiev ripostent sans relâche, tiennent et reprennent, mètre par mètre, kilomètres par kilomètres, des territoires occupés. Les combats ont fait rage à Marioupol, à Kherson ou encore à Odessa. Autant de noms qui ont, en un an de guerre en Ukraine, marqué l’actualité. Ce vendredi, le président Volodymyr Zelensky a assuré que ces villes, théâtres d'atrocités commises imputées aux Russes ou encore symboles de l'occupation ou de la résistance de l'armée de Kiev, étaient des «capitales de l'invincibilité» ukrainienne. Où en sont-elles aujourd'hui ? 20 Minutes fait le point.

Marioupol détruite à 90 %

À une cinquantaine de kilomètres de la frontière russe, dans le bassin du Donbass, quelque 400.000 Ukrainiens vivaient à Marioupol quand Vladimir Poutine a lancé son « opération spéciale militaire » en Ukraine, le 24 février 2022. Cette métropole portuaire a été dès le début du conflit une cible stratégique de l’offensive russe : prendre Marioupol devait permettre de créer une bande de ravitaillement entre la Crimée (annexé en 2014) et le Donetsk prorusse, puis de priver l’Ukraine d’un accès à la mer d’Azov.

Le 16 mars, les Russes ont assiégé la ville, la pilonnant sans cesse. Une frappe sur un théâtre, où s’étaient réfugiées des centaines de personnes, a fait un carnage : au moins 300 personnes y ont perdu la vie, selon la mairie de Marioupol et pas moins de 600, selon une enquête de l’Associated Press. Une maternité a aussi été bombardée, tuant a minima trois personnes, dont une fillette.

Durant trois mois, les Russes n’ont cessé de lancer bombes et roquettes sur la ville, tuant ainsi plus de 22.000 civils, selon une représentante du gouvernement ukrainien. D’après les Nations Unies, durant le siège, Marioupol a été détruite à 90 %. Et la guérilla qui y a été menée reste jusqu’à ce jour, en nombre de pertes civiles, la plus sanglante.

Ceci sans compter la bataille d'Azovstal. Ce gigantesque site sidérurgique de Marioupol était jusqu'à sa chute en mai 2022 le symbole de la résistance acharnée des Ukrainiens, malgré un déficit en hommes et en armes. Des combattants du régiment Azov, qualifiés d'extrémistes nazis par Moscou, ont tenu l'aciérie et ses dédales souterrains pendant des semaines, alors que le reste de Marioupol était tombé aux mains des Russes, au prix de destructions immenses.

Les défenseurs d'Azovstal ont fini par se rendre, faute de vivres et de munitions, mais restent considérés comme des héros par les Ukrainiens. Quant à Marioupol, Moscou a revendiqué sa prise le 21 avril. La Russie la contrôle encore. Et à la suite d’une annexion non reconnue par la communauté internationale, Moscou considère à présent Marioupol comme sienne.

Boutcha en quête de justice

Au début de l’invasion, la tentative russe de prendre Kiev s’est heurtée à une armée ukrainienne tenace, galvanisée par un Volodymyr Zelensky transformé en véritable chef de guerre. Ayant échoué à conquérir Kiev, le Kremlin retire fin mars ses forces du nord de l'Ukraine. Le 2 avril, la planète découvre les images montrant les corps de civils exécutés, certains les mains liées dans le dos, jonchant les rues de Boutcha, une ville en lisière de la capitale que l'armée russe avait occupée. Au moins 73 cadavres de civils froidement exécutés ont été retrouvés dans les rues.

Les images de ces massacres imputés à la Russie ont provoqué l’indignation des Occidentaux et de l’ONU. Pour l'Occident et l'Ukraine, à l'évidence, des crimes de guerre ont été commis, comme le confirmeront témoignages, vidéos et expertises médico-légales. Moscou balaie les accusations, dénonçant une mise en scène.

Douze mois après le début du conflit, le calme est revenu à Boutcha. Les survivants en quête de justice tentent de reprendre leur vie, même si la crainte d’un retour des Russes est dans toutes les têtes. « C’est terrifiant », a confié en juillet Nadejda Stenenkova, 75 ans, à l’AFP. A Boutcha, 70 % des logements ont été endommagés ou détruits lors des combats et, pour celles et ceux encore sur place, l’heure est à la reconstruction.

Kharkiv toujours bombardée

Dès le début de la guerre, la seconde ville du pays, Kharkiv est visé par l’offensive russe. A 35 kilomètres de la frontière russe, la résistance « très ferme » des soldats ukrainiens a empêché la prise de la métropole.

Luttant pendant plus de six mois, l’armée ukrainienne a réussi à repousser l’armée de Vladimir Poutine début septembre hors de la région de Kharkiv, en réalisant une percée surprise et éclair des lignes russes dans le Nord-Est. Théâtre de violents combats, Kharkiv est encore très régulièrement bombardée, tout un pan de la ville étant en ruines. Et ceci, alors qu’aujourd’hui, la ligne de front se situe à plus de cent kilomètres de la métropole.

Kherson à la recherche des pro-Poutine

Dès le début du conflit, sur la rive nord du Dniepr, à quelques dizaines de kilomètres de la Crimée, les bombes russes ont plu sur Kherson. Le 3 mars, soit une semaine après le début du conflit, Moscou a annoncé la prise de Kherson. Pendant près de huit mois, le drapeau russe a flotté dans les rues de la ville. Moscou a même organisé un référendum - illégitime aux yeux de la communauté internationale - pour rattacher l’oblast de Kherson à la Russie. Mais début septembre, dans le cadre d’une large contre-offensive, les forces armées ukrainiennes ont mis en difficulté les Russes, qui ont été forcés d’abandonner Kherson le 9 novembre, laissant derrière eux une ville en ruines.

Le 11 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la reprise officielle de la ville, qualifiant ce jour « d’historique ». Pour comprendre comment, en partie, l’Ukraine a repris ce précieux bastion et sa région, voici un montage fait par 20 Minutes avant et après un barrage de missiles ukrainiens sur un dépôt d’armement russe.

La police a rapidement commencé à débusquer les « collaborateurs » pro-Poutine. Sur place, les Ukrainiens tentent de reprendre leurs vies, même si les bombardements russes continuent de cibler les infrastructures civiles, à l’image d’une frappe le 24 décembre dernier sur un marché qui a fait au moins dix morts et 55 blessés.

Zaporojie ou le spectre de l’accident nucléaire

Zaporojie est, encore un an après le début de la guerre, l’un des points chauds du conflit. Le 10 février encore, la ville et sa région étaient plongées dans le noir après une pluie de missiles tirés sur des sites énergétiques stratégiques. L’un d’eux est particulièrement scruté par tous : la centrale nucléaire. Avec ses six unités de conception soviétique, cette centrale est la plus grande d’Europe et les attaques permanentes laissent planer le risque constant d’un Tchernobyl bis.

Le 4 mars, lors de la prise du site par Moscou Ukrainiens et Européens avaient redouté le pire. Les dernières frappes visant de façon « délibérée et ciblée » ces infrastructures nucléaires datent du 20 novembre. Si les Russes ne sont jamais parvenus à prendre la ville de Zaporojie - ce qui n’a pas empêché Vladimir Poutine d’en déclarer son annexion illégale –, Moscou garde encore la main sur la centrale et la partie sud de l’oblast.

Le 21 janvier dernier, l’armée russe a affirmé qu’elle continuerait de mener des offensives dans la région, en assurant une « forte hausse de l’intensité » des combats. Et que les Ukrainiens reprennent le contrôle ou non de l’infrastructure, la communauté internationale continuera de garder un œil sur la centrale.

L'armée russe a bombardé la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Zaporojie, dans le Sud de l'Ukraine, dans la nuit du jeudi au vendredi 4 mars. Les tirs ont provoqué un incendie, sans toutefois entraîner de fuite radioactive pic.twitter.com/XJvugUNYAL — 20 Minutes (@20Minutes) March 4, 2022



Odessa entre mines et sirènes

Dès les premières heures de la guerre, comme à Marioupol, à Kiev ou à Kharkiv, les bombes russes ont secoué Odessa. Plus grande ville ukrainienne sur les rives de la mer Noire depuis la perte de la Crimée en 2014, Odessa représentait aux yeux des Russes « la porte d’entrée pour la déstabilisation encore plus forte de la Moldavie, de la Roumanie et du territoire européen dans son ensemble », expliquait en janvier une source au Quai d’Orsay à l’AFP. Déjà privée d’un accès à la mer d’Azov, Kiev vivrait comme un coup dur de perdre l’accès à la mer Noire.

Depuis douze mois, les Russes bombardent constamment Odessa, provoquant le déclenchement des sirènes antiaériennes. Dans cette ancienne station balnéaire, le courant y est encore très souvent coupé, en raison des dégâts causés par les drones kamikazes de conception iranienne ciblant les centrales électriques. Début février, une frappe russe a privé d’électricité pas moins de 500.000 personnes.

Même si les combats se sont progressivement éloignés de l’oblast, les soldats ukrainiens veillent encore à ce jour au contrôle de la région. Tout du long du littoral, des mines sont enterrés par les forces ukrainiennes en prévision d’un potentiel débarquement russe. La crainte de tous les habitants de la ville portuaire.

Bakhmout en mode « forteresse »

Depuis l’été dernier, l’armée russe, épaulée par les paramilitaires du groupe Wagner, bute sur une ville en particulier : Bakhmout. Dans ce bastion, les soldats ukrainiens ont creusé des tranchées, laissant présager une guerre de positions. Qualifiée « d’enfer sur terre » par les Ukrainiens, la bataille de Bakhmout est la plus meurtrière depuis le début du conflit. Là-bas, les forces d’invasion avancent mètre par mètre. « Bakhmout ne sera pas prise demain », avait déclaré il y a quelques semaines Evguéni Prigojine, le patron du groupe Wagner. Selon l’état-major russe et le chef de Wagner, la ville pourrait être prise au printemps. Face à cela les Ukrainiens, boostés par l’armement occidental, affirment tuer jusqu’à plus de 1.000 soldats russes par jour.

Bakhmout est devenue un symbole, alors même que stratégiquement, elle ne présente pas de grands avantages militaires. Cette ville est devenue un symbole pour les Russes car, enchaînant les défaites depuis plus de six mois, l’espoir d’une victoire fait rêver les officiers russes. C’est également un symbole pour les Ukrainiens, qui malgré 365 jours de conflit, continuent de défendre inlassablement leurs positions.