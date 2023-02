Vendredi, le 24 février, sera la date anniversaire du début de l’invasion russe de l’Ukraine. Ce conflit, qui a coûté la vie a plusieurs dizaines de milliers de soldats et au moins 30.000 civils, fait encore rage, alors que les forces ukrainiennes préparent une contre-offensive à l’aide des chars lourds fournis par des pays européens et les Etats-Unis. Nous avons demandé à nos lecteurs comment leur regard a changé durant ces douze derniers mois, s’ils continuent à s’informer sur le sujet et s’ils s’étaient impliqués pour aider des Ukrainiens.

Si leurs avis divergent souvent, tous nos lecteurs se disent très informés. Voire trop : « Je suis devenu addict aux informations relatives au conflit, raconte Fred. Cela m’hypnotise au moins une heure par jour. » Un intérêt que Nicolas juge « totalement fou et irrationnel, je suis connecté tous les jours sur votre live et je regarde encore une à deux heures de plus par jour les différentes émissions sur le sujet. »

Et pour s’informer nos lecteurs ont multiplié les sources : « France24, Ukrinform, YouTube » pour Michael et « sur Telegram » pour Dominique. Si Marco admet qu’il « s’informe moins, forcément, quand le temps passe et que rien d’important ne se passe », il a trouvé sa manière de s’impliquer en faveur de l’Ukraine « en combattant les trolls russes qui pullulent impunément sur les forums ». Un problème dont parlent de nombreux lecteurs dans leurs témoignages. Julien et sa femme ukrainienne étaient « à quelques kilomètres de Kiev » lorsque les rumeurs de la guerre ont commencé à filtrer. Rentrés avec un des derniers vols « ils suivent depuis, plusieurs fois par jour, les informations et les groupes Telegram, Viber, Twitter. Nous avions, un temps, les groupes Telegram de Wagner, mais les images étaient insoutenables. »

Cette guerre est « l’expression de la bêtise humaine »

Avec un tel niveau d’information, il est difficile de faire redescendre la pression. Nicolas, par exemple, ne s’est « pas habitué à l’angoisse initiale, bien au contraire, elle ne fait que monter ». De manière générale, nos lecteurs se disent « inquiets », « atterrés », jugeant cette guerre « monstrueuse », « comme l’expression de la bêtise humaine ». « Je pense qu’inconsciemment ça me déprime, confie Mikael. La sensation que l’on se dirige vers un conflit généralisé n’aide pas vraiment à se projeter dans le futur. » L’escalade vers une guerre mondialisée en inquiète plus d’un, alors que le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est dit mardi de « plus en plus inquiet » d’un possible soutien militaire de la Chine à la Russie. D’autres angoissent « des conséquences économiques. » « Je vis très bien cette guerre mais beaucoup moins certains de ses effets secondaires, provoqués par une gestion gouvernementale catastrophique », tance Frédéric.

D’autres, comme Giovanni se « désolidarisent de l’aide militaire apportée, en particulier des armes lourdes, qui attise le feu du conflit au lieu de favoriser une sortie négociée. » Ils ne sont que peu, finalement, comme Jacques, à « s’en fiche complètement. L’UE n’a pas à s’immiscer là-dedans. »

Nos lecteurs aident les Ukrainiens

Pas de quoi décourager les bonnes volontés pour autant. « Particulièrement impactés », Julien et sa femme ont « accueilli sept Ukrainiens, essentiellement des proches de mon épouse. On envoie des colis alimentaires et de biens de première nécessité à nos proches par un transporteur ukrainien qui passe sur Lyon régulièrement. » Si son regard a changé c’est « sur les partis politiques français. Mes votes ont complètement changé : nous ne pouvons plus apporter nos suffrages aux partis vénérant des positions prorusses historiques. » Pascale a rejoint l’association Les enfants de l’Ukraine et a accueilli une habitante d’Odessa pendant deux mois, avant qu’elle ne rentre au pays. Claire, elle, est « bénévole dans une association d’aide aux migrants et bien sûr nous avons accueilli des Ukrainiens que nous aidons matériellement. »

La solidarité française a permis de réunir plus de 100 millions d’euros pour la seule Croix-Rouge française. Selon son président, Philippe Da Costa, « les Français ont conscience que la guerre dure, leur générosité nous a permis de faire face dans ce conflit ». Cette mobilisation intéresse même certains de nos lecteurs, comme David, qui y voit « un enjeu mondial de fraternité et de solidarité humaines, qui seront nécessaires bientôt pour l’avenir climatique. »