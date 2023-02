Guerre en Ukraine EN DIRECT : Vladimir Poutine prononcera un grand discours annuel à 10 heures ce mardi…

07h11 : Les soldats ukrainiens en formation accélérée en Allemagne

Douze heures de formation par jour, six jours par semaine: les soldats ukrainiens venus apprendre le maniement des chars en Allemagne n'ont «pas de temps à perdre» pour retourner au plus vite au combat.

Des centaines de militaires ukrainiens qui ont rejoint Munster, une petite ville du nord de l'Allemagne, à quelque 2.000 kilomètres des combats qui font rage autour de Bakhmout, où les troupes russes concentrent leurs assauts. La violence de la guerre paraît loin sur cette base militaire où des chars Leopard 2 dorment dans des hangars derrière de grandes portes blanches.

Dans ce centre de formation de l'armée allemande, commandants, futurs conducteurs et tireurs apprennent les bases du maniement de ces monstres d'aciers: des chars lourds de combat Leopard 2 A6 dont l'Allemagne va livrer 14 exemplaires à l'Ukraine vers la fin mars et des blindés plus légers de transport de troupes de type «Marder », promis en 40 exemplaires.

Le programme dure cinq semaines, contre le double en temps normal.





Des soldats ukrainiens sont actuellement formés sur le char Leopard 2A6 et le véhicule de combat Marder dans le centre de formation des troupes blindées. - AFP