En voyage cette semaine en Pologne, à quelques jours du premier anniversaire de l’invasion par Vladimir Poutine de son voisin ukrainien, le président américain Joe Biden s’est rendu en surprise à Kiev, réitérant ainsi son soutien « indéfectible » à son allié ukrainien.

Sur place, l’Américain a promis pas moins de 500 millions de dollars d’armes supplémentaires, « notamment des munitions d’artillerie, des systèmes antiblindage et des radars de surveillance aérienne », a assuré le président américain, selon un communiqué de la Maison-Blanche, pour sa première visite en Ukraine.

« J’ai pensé qu’il était essentiel qu’il n’y ait aucun doute sur le soutien des Etats-Unis à l’Ukraine », a encore affirmé le président américain lors d’un point presse avec le président Volodymyr Zelensky au sujet de sa visite dans la capitale ukrainienne.

L’Ukraine a un besoin crucial de munitions de longue portée pour son artillerie et de chars pour s’opposer à une nouvelle offensive russe et pour lancer ses propres assauts et reprendre les territoires occupés par l’armée de Moscou dans l’Est et le Sud.

Un « signe extrêmement important » pour Zelensky

Cette première visite à Kiev de Joe Biden suit celles de nombre de dirigeants européens dans la capitale ukrainienne et celle de Volodymyr Zelensky à Washington en décembre. Ce dernier l’a saluée comme un « signe extrêmement important de soutien », avant d’ajouter devant la presse, que les deux homologues discuteront ce lundi « de comment gagner (la guerre) cette année ».

Selon lui, le soutien militaire américain à l’Ukraine démontre que la Russie « n’a aucune chance de gagner » la guerre. Les alertes antiaériennes ont aussi retenti lundi lors de la visite du président américain, ont constaté des journalistes de l’AFP.









Le président américain a aussi exprimé son admiration pour la résilience des Ukrainiens face à l’envahisseur. « C’est plus qu’héroïque », a glissé Joe Biden.

La visite du président américain intervient alors que l’Ukraine fait face à une intensification des combats dans l’est du pays, la Russie espérant percer le front pour reprendre l’initiative après d’humiliants revers à l’automne. Le président russe Vladimir Poutine doit lui prononcer un discours important mardi à Moscou, qui devrait être largement consacré à la guerre en Ukraine.