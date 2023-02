Vendredi, le 24 février, sera la date anniversaire du début de l’invasion russe de l’Ukraine. Ce conflit, qui a coûté la vie a plusieurs dizaines de milliers de soldats et au moins 30.000 civils, fait encore rage, alors que les forces ukrainiennes préparent une contre-offensive à l’aide des chars lourds fournis par des pays européens et les Etats-Unis.









Depuis la France, la solidarité s’est organisée, réunissant plus de 100 millions d’euros pour la seule Croix Rouge française. Selon son président, Philippe Da Costa, « les Français ont conscience que la guerre dure, leur générosité nous a permis de faire face dans ce conflit ». Réunis à Munich en marge de la Conférence sur la sécurité, les partenaires alliés de Kiev ont répété que la guerre risque de se prolonger.et ont réaffirmé leur « solidarité inébranlable avec l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire ».

Et vous, comment vivez-vous cette guerre ? Vous informez-vous toujours autant, moins, ou plus qu’avant ? Vous êtes-vous « habitués » à l’angoisse initiale, ou bien n’êtes-vous pas inquiet du tout ? En un an, comment a changé votre regard sur ce conflit ? Enfin, vous êtes-vous concrètement mobilisé pour aider des réfugiés ukrainiens ou pour faire parvenir de l’aide en Ukraine ? Votre témoignage nous intéresse et servira à l’écriture d’un article. Merci de votre participation !