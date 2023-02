Bonjour à toutes et à tous. La rédaction de 20 Minutes est une nouvelle fois mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit. Depuis vendredi, le dossier ukrainien est au cœur de la Conférence de Munich sur la sécurité, qui rassemble plus de 150 représentants gouvernementaux et à laquelle la Russie n’a pas été invitée cette année. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a notamment mis en garde contre une défaite de l’Ukraine, alors que Moscou est en train de mobiliser « des centaines de milliers de troupes ». « Le plus grand risque de tous est que Poutine gagne. Si Poutine gagne en Ukraine, le message pour lui et d’autres dirigeants autoritaires sera qu’ils peuvent utiliser la force pour obtenir ce qu’ils veulent », a-t-il averti. La Conférence doit s’achever ce dimanche.