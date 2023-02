Le directeur exécutif du site d’investigation Bellingcat Christo Grozev, bête noire du Kremlin, a affirmé vendredi être empêché d’assister à la cérémonie des Baftas par la police britannique, celle-ci s’inquiétant de possibles « intentions hostiles d’Etats étrangers ». Sur Twitter, Christo Grozev s’est dit « surpris » de découvrir que lui et sa famille se sont vus « interdire » par la police britannique d’assister à la remise des Baftas dimanche, où est nommé le documentaire « Navalny », consacré à l’opposant à Vladimir Poutine emprisonné après avoir été empoisonné. Raison invoquée selon le journaliste : « nous représentons un risque pour la sécurité publique ».

La police de Londres a souligné que « le fait que certains journalistes doivent faire face aux intentions hostiles d’États étrangers alors qu’ils se trouvent au Royaume-Uni est une réalité qui nous préoccupe », se refusant à commenter la sécurité d’un individu ou les conseils qui lui auraient été donnés. « Nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires du renseignement pour enquêter sur ces menaces et prendre d’autres mesures pour assurer la sécurité de ceux qui sont concernés », a fait valoir Scotland Yard dans un communiqué.

« Les voix des journalistes sont étouffées au lieu d’être amplifiées »

La police de Londres souligne en outre qu’elle ne peut interdire à quiconque d’assister à un « événement privé », qui relève des organisateurs de celui-ci, reconnaissant que ses conseils peuvent signifier que les organisateurs aient des « choix difficiles à faire pour décider comment réduire les risques pour la sécurité de leur événement ». « La sécurité de tous nos invités et de notre personnel lors de la cérémonie est toujours notre priorité absolue et avons en place chaque année des dispositifs de sécurité solides et appropriés », ont quant à eux déclaré les Baftas.

Placé sur la liste des personnes recherchées par la Russie, le journaliste de 53 ans a en outre souligné les dangers qui pèsent sur les journalistes, venant non seulement de « dictateurs meurtriers », « mais aussi du fait que les voix des journalistes sont étouffées, au lieu d’être amplifiées, par le monde civilisé qu’ils essaient de servir ».









Créé en juillet 2014 par un blogueur britannique, Eliot Higgins, le site Bellingcat, basé au Pays-Bas, se spécialise dans le journalisme fondé sur l’analyse des données accessibles à tous en ligne. Le site a notamment enquêté sur le crash du vol MH17, qui a fait 298 morts dans l’Est de l’Ukraine en 2014, sur l’implication présumée des renseignements russes dans les empoisonnements de l’agent double Sergueï Skripal sur le sol britannique, ou de l’opposant Alexeï Navalny.