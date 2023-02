Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Le fait du jour

L’Ukraine a annoncé mercredi avoir abattu plusieurs « ballons » envoyés par la Russie pour tester ses systèmes de défense antiaérienne à Kiev, en pleine prise de conscience internationale sur l’utilisation de ces objets espions. « Selon les informations préliminaires, une demi-douzaine d’objets aériens ont été détectés dans l’espace aérien de Kiev […]. Il s’agissait de ballons qui se déplacent sous l’influence du vent », a déclaré l’administration militaire régionale de la capitale ukrainienne. « Il est possible que ces objets aient transporté des systèmes réfléchissants et certains équipements d’espionnage », a ajouté la même source, assurant que « la plupart » des ballons avaient été abattus.

La présence de ces objets volants a provoqué le déclenchement de sirènes antiaériennes dans la capitale ukrainienne, ce qui arrive généralement à l’approche de missiles.

La phrase du jour

Il y a aussi des centaines de drones fabriqués en Iran que la Russie utilise sur les champs de bataille en Ukraine. Ces drones iraniens tuent des civils ukrainiens. »

Tels sont les mots d’Ursula von der Leyen a prononcés, ce mercredi, devant le Parlement européen à Strasbourg. La présidente de la Commission européenne y a précisé que l’UE proposait de viser des opérateurs iraniens dans son dixième paquet de sanctions contre Moscou en préparation. Des nouvelles sanctions qui devraient porter au total sur 11 milliards d’euros.

Le chiffre du jour

5,6. C’est en milliards de dollars le montant de l’aide humanitaire demandée par l’ONU pour couvrir les besoins cette année de 11,1 millions de personnes en Ukraine et de 4,2 millions de réfugiés et leurs communautés d’accueil en Europe.

La tendance du jour

Les soldats ukrainiens tiennent « fermement » leurs positions à Bakhmout, ville de l’est de l’Ukraine où la situation est « la plus difficile » face aux troupes russes, a affirmé ce mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « C’est le point le plus difficile, le plus chaud actuellement », a-t-il déclaré pendant une conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, en déplacement dans la capitale ukrainienne.

« Ce n’est pas facile pour nos soldats dans l’Est mais ce n’est pas pour rien qu’on parle de la "forteresse Bakhmout". Notre forteresse est vivante », a-t-il poursuivi, rendant hommage aux militaires ukrainiens qui « tiennent fermement » leurs positions. Volodymyr Zelensky a également cité comme point chaud Vougledar, au sud de Bakhmout, dans la même province de Donetsk au sein de laquelle les Russes sont à l’offensive.

Mardi soir, il avait déjà fait état d’une situation « extrêmement difficile » à Bakhmout, où se déroule depuis des mois l’essentiel des affrontements et où les troupes russes ont grignoté du terrain ces dernières semaines. A noter que les combats ont aussi redoublé d’intensité ces derniers jours dans la province de Lougansk, voisine de celle de Donetsk.