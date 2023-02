Guerre en Ukraine EN DIRECT : L'ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l'aide humanitaire aux Ukrainiens…

07h12 : « Plus de systèmes de défense aérienne, plus de chars, plus d’artillerie et d’obus », demande Kiev

Les membres de l’Otan se sont lancés mardi dans une course logistique pour accélérer leurs livraisons d’armements et de munitions à l’Ukraine, tout en abordant la question sensible de la fourniture d’avions de combat pour lui permettre de résister à la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté dans la soirée sur la nécessité de livraisons rapides d’armes à son pays, la pression militaire russe étant de plus en plus forte dans l’Est.

« L’Ukraine et ses partenaires font tout ensemble pour que l’Etat terroriste perde. Et pour que cela se produise le plus vite possible », a déclaré le président ukrainien, évoquant des accords pour « plus de systèmes de défense aérienne, plus de chars, plus d’artillerie et d’obus ».