07h40 : L’Ukraine à l’honneur pour l’édition 2023 de la Berlinale

Cette année, le festival international du film de Berlin manifeste son engagement pour les libertés en organisant une édition marquée par la guerre en Ukraine.

Troisième manifestation européenne par son ampleur et première du calendrier avant Cannes en mai et Venise en septembre, la 73e édition de la Berlinale (du 16 au 26 février) se déroule un an après le début de l’offensive russe en Ukraine.

« Cette année, plus que jamais, faire partie de la Berlinale signifie soutenir ceux qui se battent pour exprimer leurs idées, et ceux qui refusent de se soumettre à une version conformiste de la réalité qui dicte ce qui peut et doit être dit », affirme l’Italien Carlo Chatrian, codirecteur du festival. Au programme notamment, neuf films, principalement des documentaires, sur la vie des Ukrainiens en temps de guerre, dont « Superpower » de l’acteur et réalisateur Sean Penn.