08h30 : Fourcade favorable au retour des athlètes russes

L’ex-star française du biathlon Martin Fourcade, membre du CIO et président de la commission des athlètes de Paris-2024, s’est dit samedi favorable au retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions.

« Je crois vraiment dans les valeurs du sport, et je pense vraiment que personne ne devrait être interdit de compétition à cause de son passeport ou sa nationalité », a déclaré le Français le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver dans un entretien en anglais avec la chaîne NRK. Il a aussi souligné qu’il s’exprimait à titre personnel et qu’il s’agissait d’une question de principe - un athlète ne devrait pas être banni « parce que son président se comporte comme un fou » –, pas nécessairement liée aux JO de Paris. « Pour moi, Paris ou pas Paris, ce n’est pas la question. Ma position n’est pas liée à une date (donnée) ou à la prochaine Coupe du Monde ».