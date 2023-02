Une décision qui pourrait s’avérer symbolique. Emmanuel Macron n’a pas exclu de retirer la Légion d’honneur remise par son prédécesseur Jacques Chirac au président russe Vladimir Poutine en 2006, tout en expliquant vouloir choisir « le bon moment pour le faire ».

Le chef de l’Etat a remis mercredi soir à Volodymyr Zelensky, de passage à Paris lors de son second déplacement hors d’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, la Grand’Croix de la Légion d’honneur. Il s’agit de la plus haute distinction qu’un président français puisse décerner à un homologue. Interrogé par la presse à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi, il a expliqué que cette distinction était « un élément de justice et de reconnaissance de notre pays » à l’égard du président ukrainien.

La décoration de Poutine avait fait polémique

Mais la cérémonie informelle de remise de la Légion d’honneur à Volodymyr Zelensky à l’Elysée, dont Emmanuel Macron avait tweeté une vidéo, a ravivé les demandes de ceux qui réclament que la France retire cette distinction à Vladimir Poutine.

Jacques Chirac avait remis en 2006 au président russe la Grand’Croix de la Légion d’honneur. Cette décision avait immédiatement soulevé une polémique. L’organisation Reporters sans frontières avait notamment tenté en justice, mais en vain, d’en priver le maître du Kremlin.

Evoquant une « question symbolique mais d’importance », le président Macron a dit : « je ne m’interdis rien (…) mais ce n’est pas une décision que j’ai prise aujourd’hui ». Ces décisions « sont toujours lourdes de sens et je pense qu’il faut apprécier le bon moment pour le faire ».