Guerre en Ukraine EN DIRECT : Macron songe à retirer la légion d’honneur à Poutine…

07h26 : Des avions de chasse ne peuvent « en aucun cas » être livrés à l’Ukraine rapidement, juge Macron

Le président français Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l’Ukraine ne pourraient « en aucun cas » être « livrés dans les semaines qui viennent », assurant privilégier des armes « plus utiles » et « plus rapides ».

« Je n’exclus absolument rien », a assuré à Bruxelles le président français devant la presse au sujet de livraisons d’avions de combat, à l’issue d’un sommet européen en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais « ça ne correspond pas aujourd’hui aux besoins », a-t-il estimé.