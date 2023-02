Les débats autour des livraisons d’avions de chasse à l’Ukraine occupent l’Occident depuis quelques semaines, sur fond de crainte d’une escale du conflit. Jeudi, au lendemain d’une visite surprise de Volodymyr Zelensky à Londres, puis à Paris, le gouvernement britannique, « conscient des risques d’escalade », a souligné agir « prudemment », en rejetant la responsabilité de toute exacerbation du conflit sur la Russie.

Lors de la visite du président ukrainien, Londres a annoncé que l’armée britannique formera prochainement les pilotes de chasse ukrainiens à l’utilisation d’appareils aux normes de l’Otan, tout en promettant d’étudier la possibilité de futures livraisons « à long terme » d’avions de chasse. « Nous prenons ces décisions prudemment et après mûre réflexion », a assuré le porte-parole du Premier ministre, Rishi Sunak, à la presse, interrogé sur les réticences de certains alliés occidentaux de Kiev.

Lourdes menaces de l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni

« Une fois de plus, je voudrais souligner que c’est la Russie, et non l’Ukraine ou l’Otan, (…) qui provoque une escalade de la situation », a ajouté le porte-parole. Rishi Sunak a souligné mercredi que « rien » n’était « exclu » concernant l’aide militaire à Kiev et que la livraison d’avions, demandés par Volodymyr Zelensky devant le Parlement britannique, faisait « bien sûr partie des discussions ».

Londres estime que la formation de pilotes prendra trois ans, les militaires ukrainiens étant familiers d’appareils de conception soviétique et non aux normes de l’Otan. « La Grande-Bretagne n’a pas dit qu’elle allait forcément envoyer des avions de combat à l’Ukraine », a déclaré le ministre de la Défense, Ben Wallace, en visite à Rome. « Ce qui est dit, c’est que nous allons commencer l’entraînement pour améliorer la résilience de l’Ukraine probablement après le conflit », a ajouté le ministre.









L’ambassade de Russie au Royaume-Uni a promis mercredi une « réponse » si Londres se décidait à envoyer des avions de combat à l’Ukraine : « Je voudrais rappeler aux responsables à Londres : dans un tel scénario, la moisson sanglante du prochain cycle d’escalade sera sur votre conscience, ainsi que les conséquences militaires et politiques pour le continent européen et le monde entier ».