Guerre en Ukraine EN DIRECT : Macron et Zelensky en route vers le sommet de l'UE, à Bruxelles…

Bonjour à toutes et à tous. En ce 9 février, la rédaction de 20 Minutes est, comme chaque jour, mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky va poursuivre sa mini-tournée européenne surprise à Bruxelles, où il sera l’invité d’honneur d’un sommet de l’Union européenne. Hier, le président ukrainien s’est rendu à Londres et à Paris. Devant Emmanuel Macron et Olaf Scholz, également présent à l’Elysée, il a surtout plaidé pour que les alliés lui livrent des avions de combat au « plus tôt ».