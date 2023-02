Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

C’est une première historique. Volodymyr Zelensky s’est lancé dans une tournée européenne mercredi en commençant par une arrivée inattendue à Londres, son deuxième déplacement à l’étranger depuis le début de la guerre dans son pays il y a près d’un an. Après avoir rencontré le Premier ministre Rishi Sunak, il a fait la connaissance du roi Charles III. Puis, Emmanuel Macron accueillera son homologue ukrainien ce mercredi soir à Paris, en présence également du chancelier allemand Olaf Scholz. Les trois dirigeants vont s’entretenir lors d’un dîner au palais présidentiel, a dit à l’AFP une source proche du dossier.

Le déplacement dans la capitale française ne sera en revanche pas l’occasion d’un grand discours devant le Parlement, comme cela a été le cas à Washington et à Londres, et comme cela semble devoir être le cas devant les députés européens à Bruxelles. Volodymyr Zelensky est en effet attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l’Union européenne. Le porte-parole d’Olaf Scholz a confirmé à l’AFP la participation du chancelier au dîner parisien. « Nous partons aujourd’hui pour Paris, pour rencontrer Zelensky avec Macron. De là nous poursuivrons le voyage vers Bruxelles », a dit Steffen Hebestreit.

La phrase du jour

L’Ukraine appartient à l’Europe, son avenir est dans l’Union européenne ! »

Le chancelier allemand a réitéré le soutien ferme de l’Allemagne aux ambitions ukrainiennes de rejoindre l’UE, à un moment où le président Volodymyr Zelensky veut accélérer les discussions d’adhésion de son pays. « Il en est ainsi depuis le premier jour : la cohésion au sein de nos alliances est notre bien le plus précieux », a-t-il insisté, réaffirmant que les alliés aideraient l’Ukraine à défendre « sa souveraineté et son intégrité territoriale […] aussi longtemps que nécessaire ».

« Nous renforçons et protégeons cette cohésion en préparant des décisions entre nous de façon confidentielle, et en les communiquant ensuite », a-t-il poursuivi, en référence à l’annonce récente de l’Allemagne et des Etats-Unis de livrer des chars d’assaut à l’Ukraine pour l’aider à refouler les troupes russes à l’est du pays. « Ce qui nuit à l’unité des alliés en revanche ce sont les débats sur la place publique concernant des livraisons d’armes, sur le thème, des chars de combat, des sous-marins, des avions de combats », a-t-il critiqué.

Le chiffre du jour

31. C’est le nombre de chars Leopard 2 que l’Allemagne compte pouvoir fournir à l’Ukraine avec ses alliés. Un chiffre qui correspond à la taille d’un bataillon ukrainien. « Je pense que nous pourrons livrer au moins un bataillon au cours des quatre premiers mois de cette année, trois mois peut-être. Et puis nous devons aller aussi vite que possible, bien sûr », a indiqué aux journalistes Boris Pistoriu.

Selon le ministre allemand de la Défense, en ce moment des négociations portent sur « peut-être deux [bataillons] à la fin de l’année » qui seraient suivis l’année prochaine par « deux ou trois, voire quatre bataillons supplémentaires de Leopard 1A5 » qui est une version antérieure de ce char.

La tendance du jour

Lors de son passage dans la capitale anglaise, Volodymyr Zelensky a obtenu du Royaume-Uni de franchir un nouveau pas dans son soutien en ouvrant la porte à de possibles livraisons « à long terme » d’avions, réclamés par Kiev à ses alliés pour repousser la Russie. « Je vous demande, à vous et au monde, des mots simples mais pourtant très importants : des avions de combat pour l’Ukraine, des ailes pour la liberté », a déclaré le chef d’Etat ukrainien devant le Parlement britannique, avant de conclure par des remerciements « pour le thé anglais délicieux » et « d’avance pour les avions britanniques ».

En réponse, Rishi Sunak a affirmé que « rien n’est exclu », y compris la livraison d’avions. Le chef du gouvernement conservateur britannique a par ailleurs promis à Volodymyr Zelensky de former des pilotes de chasse « aux normes de l’Otan », et ce, « afin de garantir que l’Ukraine puisse défendre son espace aérien à l’avenir ». Il a fait ensuite savoir, via son porte-parole, qu’il avait demandé à l’armée d’étudier de possibles livraisons d’avions tout en prévenant qu’il ne pouvait s’agir que « d’une solution à long terme plutôt que d’une capacité à court terme, ce dont l’Ukraine a le plus besoin actuellement ».