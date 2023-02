Malgré des relations tendues sur plusieurs sujets, notamment les migrants, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la Première ministre d’extrême droite italienne, savent afficher une position commune sur l’Ukraine. Le président français et la cheffe du gouvernement italien se sont entretenus lundi par téléphone et ont «salué l’action conjointe de la France et de l’Italie pour soutenir l’Ukraine sur le plan militaire, avec notamment la décision prise conjointement en fin de semaine dernière de fournir un système de défense anti-aérienne SAMP/T - MAMBA, qui répondra pleinement aux besoins prioritaires exprimés par Kiev», a rapporté l’Elysée.

Avant le sommet européen de jeudi et vendredi à Bruxelles, «les deux dirigeants ont dit leur détermination à poursuivre ce soutien dans la durée», a ajouté la présidence française. Les services de Giorgia Meloni ont confirmé qu’elle avait souligné «la priorité de voir le Conseil européen donner un signal concret du plein soutien à l’Ukraine à 360 degrés». Ce thème a été aussi au cœur de ses entretiens téléphoniques avec ses homologues néerlandais Mark Rutte, autrichien Karl Nehammer et grec Kyriakos Mitsotakis.









Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont aussi évoqué les autres sujets à l’ordre du jour du sommet bruxellois, dont «le renforcement de la politique industrielle européenne» et «les migrations», selon Paris. Rome a évoqué la nécessité d’une «gestion enfin européenne des flux migratoires», axée notamment sur «le contrôle des frontières».