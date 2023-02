Guerre en Ukraine EN DIRECT : Volodymyr Zelensky invité à participer en personne à un sommet de l’UE…

07h20 : Kamala Harris à Munich du 16 au 18 février

La vice-présidente américaine Kamala Harris va se rendre en Allemagne du 16 au 18 février pour participer à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, a annoncé lundi sa porte-parole.

Elle profitera de cet événement, qui réunit des dirigeants du monde entier et aura lieu presque un an après le début de « l’invasion russe brutale et non-provoquée », pour « souligner l’unité et la détermination transatlantique ». Ce voyage a aussi pour but d’illustrer « le leadership mondial des Etats-Unis » et leur « engagement durable à soutenir l’Ukraine ».