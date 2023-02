Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

En pleine guerre contre la Russie, c’est pourtant un poste plus que stratégique que celui du ministre de la Défense ukrainien. Mais celui-ci restera encore vacant quelques jours. Le remplacement du précédent ministre, pourtant annoncé dimanche dans le sillage de scandales de corruption, n’aura finalement pas lieu cette semaine, ont indiqué lundi des députés.

« En attente de la nomination des dirigeants du ministère de l’Intérieur et des Services de sécurité de l’Ukraine. Les changements de personnel dans le secteur de la défense n’auront pas lieu cette semaine », a déclaré sur Telegram le député David Arakhamia, chef du groupe parlementaire Serviteur du peuple du président Volodymyr Zelensky.





Dimanche soir, le député avait annoncé que le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov allait remplacer Oleksiï Reznikov. L’annonce de ce changement est intervenue sur fond d’attentes d’une éventuelle nouvelle offensive russe et après des scandales de corruption qui ont secoué, entre autres, le ministère de la Défense, même si Oleksiï Reznikov n’a pas personnellement été mis en cause. Le président Zelensky n’a pas confirmé ce remaniement ministériel.

La phrase du jour

Je crains que le monde ne soit pas en train d’avancer en dormant comme un somnambule vers une guerre plus large, mais je crains qu’il le fasse en fait les yeux grands ouverts. »

Guerre en Ukraine, crise climatique, pauvreté extrême, etc. Alors que les « risques d’escalade » en Ukraine augmentent, le monde se dirige « les yeux grands ouverts » vers « une guerre plus large », s’est alarmé lundi le secrétaire général de l’ONU dans un discours particulièrement sombre présentant ses priorités pour 2023. « Nous avons commencé l’année 2023 avec dans notre ligne de mire une convergence de défis jamais vue de notre vivant », a déclaré Antonio Guterres devant l’Assemblée générale de l’ONU.

« Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail », a-t-il insisté, dressant une liste des questions urgentes pour 2023. Tout en haut de cette liste, la guerre en Ukraine. « Les perspectives de paix ne cessent de se réduire. Les risques d’une escalade et d’un carnage supplémentaires ne cessent d’augmenter. »

Le chiffre du jour

6,8. C'est, en milliards d’euros, la somme conséquente que le gouvernement norvégien envisage de verser, sur cinq ans, à l’Ukraine pour sa reconstruction. Oslo est également prête à envoyer une assistance supplémentaire aux autres pays victimes des retombées du conflit. « Nous proposons que la Norvège s’engage à donner une contribution de long terme à l’Ukraine », a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre, lors d’une conférence de presse. « Nous proposons que 15 milliards de couronnes soient consacrées chaque année à l’Ukraine sur cinq ans, soit 75 milliards de couronnes ».

La tendance du jour

Loin de l’Ukraine, plusieurs milliers de personnes sont mortes tuées par un violent séisme en Turquie et en Syrie. Un bilan encore provisoire, et qui pourrait être huit fois plus lourd, est estimé à 2.300 victimes. En réaction à ce drame, Kiev s’est dite prête à envoyer un « grand nombre de secouristes » en Turquie pour participer aux opérations de recherches.

« L’Ukraine se tient prête à envoyer un grand nombre de secouristes en Turquie pour aider à faire face à la crise. Nous travaillons étroitement avec la partie turque pour coordonner leur déploiement », a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba. Plus tôt dans la matinée, Vladimir Poutine a aussi offert son aide à la Turquie et à la Syrie.