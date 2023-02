08h30 : La situation « se complique » sur le front

Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois tiré samedi le signal d’alarme. « Au cours des 346 jours de cette guerre, j’ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait », a-t-il déclaré dans son message quotidien. « Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l’occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C’est très difficile désormais à Bakhmout, Vougledar, Lyman (dans l’Est) et dans d’autres régions ».

« L’ennemi se regroupe dans certaines zones. Il concentre ses principaux efforts sur la conduite d’opérations offensives dans les directions de Koupiansk, Lyman, Bakhmout, Avdiïvka et Novopavlivka », avait peu auparavant averti le ministère ukrainien de la Défense.