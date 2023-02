Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

C’était une première. Les représentants de Bruxelles et le président ukrainiens se sont réunis ce vendredi à l’occasion d’un sommet historique à Kiev. L’Union européenne y a notamment salué les « efforts considérables » de l’Ukraine dans le cadre de sa candidature à l’adhésion à l’UE. Volodymyr Zelensky a de son côté promis que son pays ne perdrait pas « un seul jour » pour avancer vers l’adhésion.

« Notre objectif est absolument clair : entamer des négociations sur l’adhésion de l’Ukraine », a-t-il dit dans un message sur Telegram, accompagnant la vidéo de l’arrivée des responsables européens au sommet. « Nous ne perdrons pas un seul jour dans notre travail pour rapprocher l’Ukraine et l’UE », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Bruxelles a dit vendredi vouloir trouver une façon d’utiliser les avoirs russes gelés dans les pays occidentaux pour financer la reconstruction de l’Ukraine, une mesure réclamée par Kiev mais légalement compliquée à mettre en œuvre. « L’UE intensifiera (…) ses efforts en vue d’utiliser des avoirs gelés de la Russie pour soutenir la reconstruction de l’Ukraine et à des fins de réparation, conformément au droit européen et au droit international », ont indiqué dans un communiqué le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Enfin, un accord a été trouvé sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes. Il s’agit d’un « accord important qui s’inscrit dans la réponse continue de l’Union européenne et de ses partenaires à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ».

La phrase du jour

L’Ukraine c’est l’UE, l’UE c’est l’Ukraine »

Le président du Conseil européen donne beaucoup d’espoir à une éventuelle adhésion de Kiev à l’UE. « Le futur de l’Ukraine est avec l’UE », a martelé Charles Michel lors d’une conférence de presse aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, sans toutefois annoncer de calendrier alors que Kiev souhaite accélérer le processus.

Le chiffre du jour

29 %, c’est le taux d’Ukrainiens qui trouvent que le niveau de corruption dans leur pays est en baisse, contre seulement 4 % l’année précédente. Par ailleurs, 64 % de la population dit ne pas avoir été confrontée à ce fléau pendant les 12 derniers mois, contre 43 % un an plus tôt. Selon le chef d’une agence anticorruption ukrainienne, l’invasion russe a fortement réduit la corruption en Ukraine et provoqué un changement de mentalité « irréversible » dans ce pays.

« Pendant les premiers mois de la guerre, nous avons constaté que la corruption avait pratiquement disparu », a déclaré Oleksandre Novikov, 42 ans, chef de l’Agence nationale de prévention de la corruption (ANPC), lors d’un entretien accordé à l’AFP après une série de perquisitions chez des personnalités et dans des administrations ukrainiennes. Mais, passé le premier choc du conflit, « certains ont renoué avec les vieilles pratiques », regrette cet ex-procureur, à la tête de l’ANPC depuis trois ans.

La tendance du jour

Longtemps hésitante, l’Allemagne a finalement cédé sur la livraison de chars à l’Ukraine et a annoncé une nouvelle livraison. Berlin a en effet autorisé ses industriels à livrer à des chars de combat Leopard 1 qu’ils possèdent en réserve, a indiqué vendredi le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit. Ce dernier n’a donné aucun détail sur le nombre de blindés concernés et le calendrier de livraison vers l’Ukraine.

« Je confirme qu’une autorisation d’exportation a été délivrée », a déclaré Steffen Hebestreit lors d’une conférence de presse régulière. Pour les détails, « cela se concrétisera dans les prochains jours et semaines », a-t-il dit.

Les Leopard 1 sont les prédécesseurs du Leopard 2, blindés tant attendus par Kiev et dont Berlin a accepté fin janvier de fournir 14 exemplaires issus des équipements de l’armée allemande, la Bundeswehr. Depuis 2003, celle-ci n’a plus de Leopard 1, remplacés par les Leopard 2 plus modernes et performants.