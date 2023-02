« La Russie est en train de concentrer ses forces, nous le savons tous. » Tels sont les mots prononcés par Volodymyr Zelensky ce jeudi lors d’une conférence de presse en compagnie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette dernière participe ce vendredi à un sommet de l’UE à Kiev. Là, la présidente de la Commission européenne a soutenu l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et a assuré qu’un nouveau train de sanctions contre la Russie devrait être prochainement mis sur les rails. Ursula von der Leyen, qui n’a pas donné le détail de ses intentions concernant ce dixième paquet, a assuré que Moscou devra « payer pour les destructions qu’il a causées ».

Voici un point en quatre infographies sur cette nouvelle semaine de tensions, se terminant ce vendredi, 345e jour de conflit, alors que l’ombre d’une nouvelle offensive russe de grande ampleur inquiète Ukrainiens et Européens.

A l'Est, Moscou loin de lâcher du lest

Carte de la situation en Ukraine au 3 février. - SIMON MALFATTO, PAZ PIZARRO, KENAN AUGEARD / AFP

Après une série de revers humiliants à l’automne, la Russie a mobilisé des centaines de milliers de réservistes. Associée au groupe paramilitaire Wagner, l’armée russe a intensifié les combats. Les forces de Vladimir Poutine ont récemment connu leur premier succès depuis de longs mois en prenant Soledar, une bourgade de l’est ukrainien. Mardi, la Russie a revendiqué la prise de la localité de Blagodatné, après avoir affirmé être entrée dans Vougledar, dans le Donbass, où d’intenses combats sont toujours en cours. A Bakhmout, pilonnée depuis l'été par l'armée russe, les derniers habitants restés assurent qu'ils ne comptent pas s'enfuir même si les Russes se rapprochent.

Ces offensives dans l'Est inquiètent les Ukrainiens, à une vingtaine de jours du premier anniversaire de l’invasion. « Il faut que nous aussi nous soyons prêts au plus vite, et c’est pour ça que nous avons besoin d’armes, pour contenir l’ennemi », a insisté le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, invité mercredi soir sur BFMTV. Et, ce vendredi, le président Volodymyr Zelensky a assuré que l'Ukraine « se battra aussi longtemps qu'il le faudra » dans « la forteresse » de Bakhmout.

Des livraisons de bombes à sous-munitions ?

Graphique sur les bombes à sous-munitions conçues pour disperser ou libérer de minuscules explosifs, utilisées dans la guerre Ukraine-Russie mais interdites par une convention de l'ONU. - SOPHIE RAMIS, GAL ROMA / AFP

Cette semaine, un pays européen a proposé d’envoyer des bombes à sous-munitions à l’Ukraine, assurant que ces armes controversées - dont l’usage par la Russie a été critiqué - pourraient être utiles sur le champ de bataille, a déclaré un responsable, qui n’a voulu être identifié ni par son nom ni par sa nation d’origine, ce mercredi. Mais qu’est-ce qu’une bombe à sous-munitions (BASM) ? Ces munitions sont composées d’un conteneur, tel un obus, regroupant des projectiles explosifs, de taille plus réduite, dites « sous-munitions ». Très imprécises, elles frappent une immense proportion de civils.

Leur utilisation et leur transfert sont interdits par la convention d’Oslo de 2008, signée par une grande partie des pays occidentaux. Mais le Kremlin n’a pas signé ce traité. L’ONU s’est déjà alarmé de l’utilisation par la Russie de ces armes dans des zones peuplées depuis le début de l’invasion de l’Ukraine l’an dernier.

L’Otan, la Scandinavie et les F-16

Carte des pays membres de l'Otan et des prétendants à l'intégration - STAFF / AFP

Malgré des ouvertures de la Turquie, la Finlande a assuré lundi ne pas souhaiter entrer dans l’Otan sans sa voisine la Suède, avec qui elle espère toujours adhérer avant le prochain sommet de l’alliance en juillet. Les vives tensions diplomatiques entre Stockholm et Ankara ces dernières semaines ont relancé les interrogations sur la marche à suivre pour la Finlande. Or, sans l’accord d’Ankara, la Suède ne pourra pas rentrer dans l’Otan, et donc in fine la Finlande. « Je vois toujours le sommet de l’Otan à Vilnius (du 11 au 12 juillet) comme une étape importante, où j’espère voir au plus tard nos deux pays membres de l’Otan », a déclaré Pekka Haavisto, le ministre finlandais des Affaires étrangères.

Les prochaines réunions seront aussi l’occasion d’aborder le sujet des livraisons d’armement à l’Ukraine, notamment celle des avions de chasse. La Pologne serait disposée à envoyer des avions de combat F-16 à l’Ukraine en cas de consensus au sein de l’Otan, a indiqué mercredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. « S’il y avait une décision de l’ensemble (des Etats membres) de l’OTAN, je serais favorable à l’envoi de ces avions de chasse », a déclaré Mateusz Morawiecki dans une interview accordée au quotidien allemand Bild.

Toujours de l'eau dans le gaz

Évolution des prix du gaz naturel en Europe sur le marché néerlandais TTF, en euros par mWh, au 30 janvier - VALENTINA BRESCHI, STAFF / AFP

Après avoir plafonné en décembre les prix du pétrole brut et le gaz naturel russes, les Européens mènent vendredi d’ultimes discussions pour fixer les prix auxquels ils veulent plafonner les transactions mondiales de produits pétroliers raffinés russes parallèlement à un embargo de l’UE débutant dimanche.

La Commission européenne a proposé que, dans les transactions entre la Russie et les pays tiers, le prix des produits raffinés « premium » (vendus plus chers que le pétrole brut, comme le diesel ou le kérosène) soit plafonné à 100 dollars le baril, et celui des produits lourds (mazout…) à 45 dollars le baril, selon une source diplomatique. Les sanctions existantes « érodent l’économie » russe, a affirmé Ursula von der Leyen ce jeudi, estimant que le plafonnement du prix du pétrole russe coûtait à Moscou « environ 160 millions d’euros par jour ».