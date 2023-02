Guerre en Ukraine EN DIRECT : Ce vendredi, Kiev accueille un sommet européen, sur fond d'offensive russe…

07h39 : Les forces ukrainiennes luttent contre les offensives russes dans près de 10 localités

Comme on peut le lire dans le Kyiv Independant, l’état-major général ukrainien a déclaré que les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques russes près des localités de Stelmakhivka, Nevske et Bilohorivka dans l’oblast de Louhansk, et de Verkhnokamianske, Mykolaivka, Krasnohorivka, Heorhiivka, Marinka, Pobieda et Novomykhailivka dans l’oblast de Donetsk.

Les forces russes ont également lancé quatre frappes de missiles au cours des dernières 24 heures, dont deux contre des infrastructures civiles à Kramatorsk, dans l’Oblast de Donetsk, a rapporté l’état-major général le 3 février.