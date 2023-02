Guerre en Ukraine EN DIRECT : « Les Russes vont tenter quelque chose aux alentours du 24 février », alerte le ministre ukrainien de la Défense...

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, ce Live, animé par la rédaction de 20 Minutes, est là pour vous donner en direct les dernières informations sur le conflit.

A l’approche de la date du premier anniversaire du déclenchement de l’invasion, le 24 février, l’Ukraine presse chaque jour un peu plus les Occidentaux de lui fournir encore plus d’armes. Kiev craint en effet une prochaine offensive russe majeure. « Il faut que nous aussi nous soyons prêts au plus vite, et c’est pour ça que nous avons besoin d’armes, pour contenir l’ennemi », a ainsi insisté hier soir sur BFMTV le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov. « Nous ne sous-estimons pas notre ennemi. Nous voyons qu’il se prépare très sérieusement à l’offensive ». « Nous pensons qu’étant donné qu’ils vivent dans la symbolique, ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours du 24 février », a-t-il poursuivi. Selon lui, « ils peuvent tenter une offensive à deux axes », dans le Donbass et le sud.