Guerre en Ukraine EN DIRECT : Israël envisage une aide militaire pour Kiev…

Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 1er février, la rédaction de 20 Minutes est une nouvelle fois mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Alors que sur le terrain l’armée russe est à l’offensive ces derniers jours, l’Ukraine continue de demander des armes aux Occidentaux notamment des chars lourds, des missiles de longue portée et des avions, pour pouvoir mener des contre-offensives. Mais les alliés de Kiev craignent qu’un soutien militaire encore plus massif puisse pousser le Kremlin à l’escalade, alors que la Russie martèle qu’Américains et Européens lui ont déclaré une guerre par procuration.