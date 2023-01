« Plusieurs milliers d’obus de 155 mm vont être fabriqués en commun ». Lundi, la France et l’Australie ont signé un accord de production et de livraison d’obus à l’armée ukrainienne. Les ministres français des Armées Sébastien Lecornu et australien Richard Marles ont salué lundi cet accord : « Plusieurs milliers d’obus de 155 mm vont être fabriqués en commun », a déclaré le ministre français, tandis que le ministre australien a souligné que cet accord « de plusieurs millions de dollars » australiens ouvre une « nouvelle coopération entre les industries de défense australiennes et françaises ».

« Cela fait partie des efforts de soutien que l’Australie et la France fournissent à l’Ukraine pour être sûres qu’elle est en mesure de tenir dans ce conflit et d’y mettre un terme selon ses propres termes », a ajouté le ministre australien.

Une relation difficile depuis l’affaire Aukus en 2021

« L’idée est d’apporter une aide significative, et un effort qui soit continu dans le temps », a déclaré Sébastien Lecornu, visant des premières livraisons au cours du premier trimestre 2023, mais refusant d’entrer plus avant dans les détails du contrat. Le groupe français Nexter sera à la manœuvre côté français, tandis que l’Australie sera « en capacité d’amener des poudres », a expliqué le ministre français.









Les ministres de la Défense se sont réunis avec leurs homologues des Affaires étrangères, la française Catherine Colonna et l’australienne Penny Wong, à Paris dans le cadre d’une relance récente de la coopération franco-australienne. Celle-ci avait été sérieusement affectée par l’affaire Aukus en 2021, quand Canberra avait annulé un important contrat de sous-marins français pour choisir d’acheter des submersibles américains.

Les obus de 155 mm sont ceux tirés par plusieurs pièces d’artillerie occidentales fournies à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, comme les Caesar français, les M777 américains, ou les Panzerhaubitze 2.000 allemands.