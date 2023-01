Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Sur le terrain, les combats les plus intenses se sont déplacés vers Vougledar, au sud-ouest de Donetsk. Un affrontement « féroce » est en cours, indiquent les deux camps. A 150 km de Bakhmout, cette cité minière qui comptait 15.000 d’habitants avant l’invasion russe, des affrontements « sérieux, brutaux » ont lieu et les troupes russes se sont « implantées dans le sud-est et l’est de la ville », selon un responsable des autorités prorusses de la région de Donetsk, Ian Gagine.