Pyongyang a tenu une nouvelle fois ce dimanche à mettre les choses au clair sur son implication dans la guerre en Ukraine. La Corée du Nord a ainsi démenti fournir des armes à Moscou après que Washington l’a accusé de livrer des roquettes et des missiles au groupe paramilitaire russe Wagner.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby, a diffusé des images du renseignement américain montrant des supposés wagons russes revenir de Corée du Nord chargés d’équipements militaires, dont des roquettes pour Wagner. Dans la foulée, les Etats-Unis ont désigné Wagner comme une « organisation criminelle » et déclaré transmettre ces enregistrements à l’ONU dans le cadre des sanctions visant Pyongyang.

Une « rumeur créée de toutes pièces »

Dimanche, un haut représentant du gouvernement nord-coréen a dénoncé « une tentative stupide de justifier » les futurs envois d’armes à l’Ukraine par Washington, qui a promis jeudi 31 chars d’assaut Abrams à Kiev.

Cité par l’agence de presse officielle KCNA, le directeur général du Département des affaires américaines nord-coréen, Kwon Jong Gun, a rejeté cette « rumeur créée de toutes pièces » et prévenu les Etats-Unis qu’ils s’exposeraient à un « résultat vraiment indésirable » s’ils continuaient à la répandre. « Essayer de ternir l’image de (la Corée du Nord) en fabriquant une chose qui n’existe pas est une grave provocation qui ne peut jamais être permise et ne peut que déclencher une réaction », a-t-il ajouté.

Kim Yo-jong, l’influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, avait elle aussi critiqué vendredi les promesses d’envoi d’armes à l’Ukraine par les Etats-Unis, les accusant de « franchir encore plus loin la ligne rouge ».

Moscou, un rare allié de Pyongyang à l’ONU

La Russie est, avec la Chine, l’un des rares alliés internationaux de Pyongyang et a déjà aidé directement le régime nord-coréen. A part la Syrie et la Russie, la Corée du Nord est le seul pays à avoir reconnu l’indépendance de Lougansk et Donetsk, deux régions séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine.

La Russie, membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, a pour sa part longtemps plaidé contre le durcissement des sanctions internationales contre la Corée du Nord et même demandé leur assouplissement pour des raisons humanitaires.