L’Ukraine a déploré samedi « l’indécision » des Occidentaux sur les livraisons de chars lourds, tandis que certains de ses alliés européens ont directement pointé du doigt l’Allemagne, après son refus de livrer ses tanks Leopard à Kiev, au moment où les Russes sont à l’offensive. « L’indécision de ces jours tue encore plus de nos concitoyens », a critiqué sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne, appelant les alliés de Kiev, réunis la veille à Ramstein (Allemagne), à « réfléchir plus vite ».

A Ramstein, la cinquantaine de pays représentés ne se sont pas entendus vendredi sur l’envoi de chars lourds à Kiev, malgré les demandes répétées de l’Ukraine, car Berlin refuse que d’autres pays livrent des chars Leopard de conception allemande. Cité par La Voix de l’Amérique, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a toutefois indiqué que des soldats ukrainiens allaient s’entraîner prochainement sur des Leopard en Pologne : « On va commencer avec ça, et on verra pour la suite », a-t-il déclaré.

Un « show merdique » qui agace outre-Atlantique

Dans une rare critique publique, les trois ministres des Affaires étrangères des pays baltes ont de leur côté exhorté samedi matin Berlin « à fournir dès maintenant des chars Leopard à l’Ukraine », plaidant « la responsabilité particulière » de l’Allemagne, « première puissance européenne ». Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a pour sa part temporisé, soulignant qu’il y avait toujours « une fenêtre d’opportunité entre maintenant et le printemps » pour livrer des chars occidentaux.









Les critiques directes envers Berlin sont également venues d’un sénateur républicain américain, Lindsey Graham, à l’issue d’une visite à Kiev vendredi. « J’en ai assez du "show merdique" autour de qui va envoyer des chars et quand », a-t-il fustigé sur Twitter. « Aux Allemands : envoyez des chars en Ukraine car ils en ont besoin. (…) À l’administration Biden : envoyez des chars américains pour que d’autres suivent notre exemple ».