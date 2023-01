Cette semaine en Ukraine a été marquée par la frappe sur Dnipro (centre-est), qui a tué 45 personnes dont six enfants samedi ainsi que par le crash d’un hélicoptère dans lequel se trouvait le ministre de l’Intérieur. L’appareil s’est écrasé jeudi et a touché une école maternelle près de Kiev, tuant au moins 14 personnes dont le ministre Denys Monastyrsky, qui se rendait sur la ligne de front.

Le président Volodymyr Zelensky continue à réclamer plus d’aide de la part des Occidentaux et plusieurs pays ont annoncé de nouveaux envois à l’Ukraine. 20 Minutes vous propose de faire le point sur cette nouvelle semaine de guerre en Ukraine qui se termine ce vendredi, 331e jour de conflit, grâce à quatre infographies.

Une ligne de front tendue

Carte de la situation sur le terrain en Ukraine, au 20 janvier 2023. - Simon MALFATTO, Paz PIZARRO, Kenan AUGEARD / AFP

La situation sur le terrain continue d’être électrique, en particulier au sud et à l’est du pays, sur les lignes de front. Ce vendredi, les autorités d’occupation russe ont dit noter une « forte hausse de l’intensité » des combats dans la région de Zaporojie, dans le sud de l’Ukraine, où des affrontements ont lieu « sur toute la ligne de front ». Ailleurs en Ukraine, l’armée russe a annoncé avoir pris le contrôle de Klichtchiïvka, une petite localité au sud de Bakhmout (est), ville devenue l’épicentre des combats. Klichtchiïvka, qui avait une population d’environ 500 habitants avant la guerre, se trouve à moins de 10 kilomètres au sud-ouest de Bakhmout, cible de l’offensive russe dans la région depuis plusieurs mois.

Sa prise, quelques jours après que Moscou a dit avoir pris le contrôle de Soledar au nord-est de Bakhmout - ce que Kiev réfute –, semblerait indiquer que la Russie essaie désormais d’encercler la grande ville, après avoir tenté un assaut frontal infructueux depuis l’est. Depuis l’été dernier, l’armée russe, appuyée parallèlement par les mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, essaie de s’emparer de Bakhmout, sans toutefois y parvenir. La ville est aujourd’hui largement détruite et quasiment vidée de sa population civile.

L’une des frappes les plus meurtrières pour les civils

Carte de l'Ukraine montrant le lieu de la frappe de Dnipro, qui a causé la mort de 45 personnes dont six enfants, samedi 14 janvier 2023. - Paz PIZARRO, Cléa PÉCULIER / AFP

L’Ukraine a vécu samedi l’un des bombardements les plus meurtriers sur un site civil depuis le début de l’invasion du pays par la Russie, le 24 février 2022. Un immeuble résidentiel a été détruit par un missile russe à Dnipro, dans le centre-est du pays, tuant 45 personnes, dont six enfants. Une section entière du bâtiment s’est effondrée, emprisonnant sous les décombres des dizaines de personnes. Selon la présidence, quelque 1.700 personnes vivaient dans l’immeuble. « 236 appartements ont été endommagés. Plus de 400 personnes sont sans domicile », a ajouté un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko.

Volodymyr Zelensky a juré de traduire en justice « chaque personne coupable de ce crime de guerre ». Son chef de cabinet Andriï Iermak, s’exprimant par visioconférence devant le Forum économique mondial de Davos (Suisse), a « souligné l’importance de créer un tribunal spécial international » pour juger « le leadership russe et tous les criminels » pour « l’agression russe contre l’Ukraine », selon un communiqué.

Le ministre de l’Intérieur tué dans le crash de son hélicoptère

Carte de Kiev et ses environs localisant l'accident meurtrier d'un hélicoptère, qui transportait notamment le ministre de l'Intérieur ukrainien, dans la ville de Brovary, près de Kiev. - Simon MALFATTO, Sabrina BLANCHARD, Paz PIZARRO, Sylvie HUSSON / AFP

Le ministre ukrainien de l’Intérieur Denys Monastyrsky a été tué ce mercredi près de Kiev dans le crash de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts. L’hélicoptère, un Super Puma EC-225 (Airbus Helicopters) selon le Service d’Etat pour les situations d’urgence (SES) auquel il appartenait, s’est écrasé mercredi matin à Brovary, près de Kiev.

« Le bâtiment de l’école maternelle a été touché, et le feu a par la suite gagné les fenêtres d’un immeuble de 14 étages et trois voitures », a indiqué le SES sur Telegram, précisant qu’il y avait neuf personnes à bord de l’appareil, dont le ministre et son adjoint. Selon un dernier bilan du SES, il y a 14 morts dont un enfant, et 25 blessés hospitalisés dont 11 enfants. Les responsables ukrainiens, comme le Premier ministre Denys Chmygal sur Telegram, ont qualifié de « grande perte » la mort de Denys Monastyrsky, 42 ans, un ancien avocat qui avait rallié le parti de Volodymyr Zelensky.

L’Europe continue à faire des réserves de gaz

Graphique montrant l'évolution des réserves de gaz en Europe depuis 2019, au 16 janvier 2023 (dernières données disponibles). - Laurence SAUBADU, Paz PIZARRO, Sylvie HUSSON / AFP

La guerre en Ukraine a mis en lumière la dépendance de l’Europe au gaz russe, que le Vieux continent s’est échiné à réduire autant que possible, à coups de réunion de crises et d’appels à la sobriété énergétique. Ce changement de stratégie combiné aux températures exceptionnellement douces de cet hiver ont permis aux nations européennes de faire des réserves et de ne pas y recourir. « Les stocks de gaz en Europe ont oscillé autour de 82 % de leur capacité au cours des dernières semaines, contre 50 % il y a un an et bien au-dessus de la norme saisonnière de 70 % sur cinq ans », explique John Plassard, de chez Mirabaud. Et les discours rassurants se multiplient.

« Les prix baissent en Europe », après la flambée des derniers mois, a ainsi déclaré samedi le chancelier allemand Olaf Scholz, saluant les « décisions » prises pour se passer du gaz russe. Mais côté factures, les prix élevés du gaz et de l’électricité sont là pour durer, a prévenu lundi au micro de la BBC Anders Opedal, directeur général du géant énergétique norvégien Equinor, affirmant que les consommateurs ne devaient pas s’attendre à ce qu’ils reviennent aux niveaux observés avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.