Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Ce mardi, l’actualité est toujours dominée par la frappe russe de samedi sur un immeuble résidentiel à Dnipro. Le bilan du carnage est désormais de 40 morts et il n’est malheureusement que provisoire. La présidence suédoise de l’Union européenne a d’ores et déjà dénoncé « un crime de guerre » russe. Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres y voit lui un nouvel exemple de « suspicion de violations du droit de la guerre ». Moscou rejette pour sa part la faute sur les Ukrainiens et martèle que « les forces armées russes ne bombardent pas les immeubles résidentiels, ni les infrastructures civiles, elles bombardent des cibles militaires ».