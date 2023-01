Guerre en Ukraine EN DIRECT : A Soledar, le chef de Wagner « ne cherche pas à gagner la guerre mais à asseoir sa légitimité »...

07h37 : Des drones abordables mais chers à abattre

Pour Lauren Kahn, du Council on Foreign Relations, un centre de réflexion américain, la guerre en Ukraine se produit au moment où « beaucoup de ces technologies parviennent à maturité » et sont « disponibles et bon marché », ce qui a permis davantage d’expérimentations.

« Ils sont tellement abordables qu’on les utilise comme des armes moins précieuses », ajoute la spécialiste de l’impact des technologies émergentes sur la sécurité internationale. Le problème pour un pays attaqué, c’est quand il revient plus cher d’abattre un drone que de l’utiliser, souligne-t-elle, citant l’exemple des frappes russes contre les infrastructures électriques ukrainiennes à l’aide de drones iraniens.

« La façon de contrer plus de drones et de façon plus efficace, c’est à mon avis la prochaine phase de développement », ajoute l’experte, notant qu’il faudra trouver une solution « plus économique » qui corresponde au « prix très bas de la technologie offensive ».