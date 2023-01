Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Info du jour

C’est la bataille « la plus sanglante » depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, selon Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne. Les combats qui font rage entre les forces russes et ukrainiennes à Bakhmout ou Soledar ont été le théâtre d’une réelle guerre de communication entre les deux armées. Le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a revendiqué la prise de Soledar, située près de la ville plus importante de Bakhmout. Mais selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, les Russes « ont tenté de percer la défense » ukrainienne et « capturer complètement la ville, mais sans succès. »

Derrière, Moscou a temporisé. « Il ne faut pas se presser. Attendons des déclarations officielles », avait déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, tout en estimant qu’il y avait « une dynamique positive dans les avancées » des forces russes.

La phrase du jour

La fin de la guerre ne peut se faire qu’avec la livraison des armes »

L’Ukraine peut remporter la guerre dans l’année si les Occidentaux lui livrent davantage d’équipements militaires puissants, notamment des missiles de longue portée et des chars lourds, a plaidé Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne, dans un entretien à l’AFP. « Seuls les missiles d’une portée de plus de 100 kilomètres nous permettront d’accélérer de manière significative la libération des territoires », ce qui conduira à la fin de la guerre « à la fin du printemps, au début de l’été, à l’été ou probablement à l’automne », a-t-il martelé.

Pour autant, l’Ukraine « n’attaquera pas » des cibles sur le territoire russe une fois qu’elle aura obtenu les armes de longue portée, a-t-il assuré. « Nous menons une guerre exclusivement défensive », a relevé le responsable, avertissant que sans livraison d’armes occidentales plus puissantes, la guerre risquait de durer pendant « des décennies ».

Le chiffre du jour

250.000 euros. C’est la somme récoltée par le réalisateur Michel Hazanavicius pour venir en aide à l’Ukraine. Le cinéaste a organisé une vente aux enchères d’objets cédés par des célébrités du cinéma. Dans cette vente qui a eu lieu chez Artcurial, les convives ont pu admirer un vanity-case de Catherine Deneuve, la montre portée par Jean Dujardin dans OSS 117 ou encore le casque d’un des Daft Punk. Tom Hanks a cédé une machine à écrire de sa collection personnelle et Natalie Portman, des posters.

La moitié de la somme récoltée a été versée à UNITED24, une plateforme de collecte de dons mise en place par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et l’autre à la fondation de la première dame Olena Zelenska. Une partie de cette somme doit aller à l’hôpital d’Izioum (est), partiellement détruit par les Russes.

La tendance du jour

C’est le deuxième en trois mois. Un nouveau commandant de l’offensive en Ukraine a été nommé par Moscou. Il s’agit du général Valéri Guerassimov, le chef d’état-major des armées. « La hausse du niveau de commandement de l’opération spéciale est liée à un élargissement de l’ampleur des missions à accomplir, à la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les composantes des forces armées », a expliqué le ministère russe de la Défense. Il précise que Valéri Guerassimov aura pour adjoints les généraux Sergueï Sourovikine, Oleg Salioukov et Alexeï Kim.

Réputé implacable, Sergueï Sourovikine avait été nommé en octobre commandant des troupes en Ukraine pour redresser la situation de l’armée russe qui subissait des revers face à des offensives ukrainiennes dans les régions de Kharkiv (nord-est) et de Kherson (sud). C’est notamment Sergueï Sourovikine qui avait proposé et organisé le retrait des forces russes de la ville de Kherson, début novembre, un revers majeur pour le Kremlin.