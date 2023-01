« La guerre en Ukraine a atteint un tournant. » Tels sont les mots de Joe Biden qui, jeudi, lors d’une réunion à la Maison-Blanche a assuré que « les Russes ne se (relâchaient) en rien » avant d’annoncer une augmentation du soutien américain à l’Ukraine. Avant lui, Emmanuel Macron a, mercredi, annoncé la bonne nouvelle par téléphone au président ukrainien Volodymyr Zelensky : la France va livrer à son allié des chars de combat légers AMX-10 RC (roue canon), de fabrication française. Une première qui a réjoui Volodymyr Zelensky, qui s’est fendu d’un « Merci mon ami ! » sur Twitter à l’égard de son homologue français. Et si sur le front de la coopération les nouvelles sont bonnes, sur le terrain, en Ukraine, les duels perdurent. La frappe de la nuit du Nouvel an contre des soldats russes à Makiïvka marqué les esprits et, malgré la trêve, les combats se poursuivent dans l’est du pays.

Voici un point en quatre infographies sur cette nouvelle semaine de tensions, se terminant ce vendredi, 316e jour de conflit, alors que pour la première fois une trêve d’ampleur est annoncée en Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

Des frappes malgré la trêve

Carte de la situation en Ukraine au 6 janvier à 8 heures GMT. - SIMON MALFATTO, PAZ PIZARRO, KENAN AUGEARD / AFP

Des duels d’artillerie ont tout de même eu lieu ce vendredi à Bakhmout, épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine (voir l’infographie ci-dessus), malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu unilatéral décrété par la Russie à l’occasion du Noël orthodoxe. Le chef adjoint de l’administration présidentielle ukrainienne, Kyrylo Tymochenko, a également rapporté deux frappes russes sur Kramatorsk (est) ayant touché un immeuble résidentiel sans faire de victimes. Plus tôt, avant la trêve, il avait évoqué un bombardement russe sur Kherson (sud). Les autorités séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine ont, pour leur part, fait état de plusieurs bombardements ukrainiens sur leur bastion de Donetsk après l’entrée en vigueur théorique du cessez-le-feu.

Vladimir Poutine a, lui, appelé dès jeudi les forces ukrainiennes à respecter cette trêve afin de donner la possibilité aux orthodoxes, la confession majoritaire en Ukraine comme en Russie, « d’assister aux offices la veille de Noël, ainsi que le jour de la Nativité du Christ ». Ce cessez-le-feu doit à se poursuivre jusqu’à minuit le 7 janvier et, de son côté, l’armée russe assure respecter sa trêve, accusant les troupes ukrainiennes de « continuer à bombarder les villes et les positions russes ».

Des critiques après Makiïvka

Carte de la région de Donetsk, en Ukraine, dans laquelle la ville de Makiïvka a été la cible d'un bombardement ukrainien le soir du 31 décembre 2022. - SOPHIE RAMIS, VALENTIN RAKOVSKY

Les critiques sont montées cette semaine en Russie après la frappe de la nuit du Nouvel an contre des soldats russes à Makiïvka, dans l’est de l’Ukraine (voir l’infographie ci-dessus). Le bilan des morts est de 89 selon Moscou qui a mis en cause l’usage de téléphones portables par les militaires.

L’état-major ukrainien a confirmé avoir mené cette frappe et le département des communications stratégiques de l’armée ukrainienne a revendiqué un bilan bien plus lourd dans les rangs russes, chiffré à 400 morts et 300 blessés. Cette affirmation n’a cependant pas été confirmée par l’état-major. Les Etats-Unis ne se sont pas non plus prononcés sur ces chiffres. Mais John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a déclaré qu’il n’y a « aucune lamentation de la part de l’administration (américaine). C’est la guerre. (Les Ukrainiens) ont été envahis et ils ripostent et se défendent ».

Le général russe Sergueï Sevrioukov a assuré mercredi que « les mesures nécessaires sont prises pour éviter de tels évènements tragiques à l’avenir » et que « les responsables seront tenus de rendre des comptes ». Il s’agit du plus lourd bilan en une seule attaque admis par Moscou depuis le début de l’offensive en février, qui intervient après une série d’embarrassants revers militaires sur le terrain.

Des chars par centaines

Fiche sur le char de combat léger AMX-10 RC. - SOPHIE RAMIS, VALENTIN RAKOVSKY

Les Etats-Unis et l’Allemagne vont livrer à l’Ukraine des blindés d’infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand, faisant franchir une nouvelle étape au soutien militaire occidental à Kiev dans la lutte contre l’invasion russe. L’Allemagne, sous pression internationale pour muscler son assistance militaire à l’Ukraine, s’est aussi engagée à fournir une batterie de défense antiaérienne Patriot, comme l’ont déjà fait de leur côté les Etats-Unis. Les deux pays sont restés vagues sur le nombre de blindés qu’ils vont fournir à Kiev et sur le calendrier des livraisons, mais le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, a précisé que les Bradley faisaient partie d’une nouvelle tranche d’aide à l’Ukraine qui doit être annoncée vendredi. Selon le magazine Der Spiegel, le nombre de blindés Marder fournis se situera entre 20 et 40.

La France avait de son côté promis mercredi à l’Ukraine de lui livrer des chars de combat légers AMX-10 RC, ce qui avait encore fait monter la pression pesant sur le chancelier allemand, régulièrement accusé de traîner des pieds quand il s’agit de soutenir militairement l’Ukraine. Mobilité, rapidité, agilité, etc. Ces blindés français, américains et allemands promis par Paris, Washington et Berlin à l’Ukraine, sont censés permettre une percée face aux Russes, ce dont l’armée ukrainienne est désormais jugée capable par les Occidentaux.

De bonnes nouvelles… sur le front de l’inflation

Évolution des prix du gaz naturel en Europe sur le marché néerlandais TTF, en euros par mWh, au 4 janvier. - VALENTINA BRESCHI, STAFF

Les bonnes nouvelles se confirment sur le front de l’inflation en Europe, avec un ralentissement de la hausse des prix en fin d’année 2022 qui se poursuit durant cette première semaine de 2023. Le taux d’inflation annuel de la zone euro a reculé en décembre pour le deuxième mois consécutif, à 9,2 %, après 10,1 % en novembre, a annoncé Eurostat vendredi. Tirée par les tarifs du gaz, du pétrole et de l’électricité, et dans une moindre mesure par ceux de l’alimentation, l’inflation s’était aggravée à partir du printemps 2022 avec les perturbations des marchés liées à la guerre en Ukraine.

Cette semaine, comme nous pouvons le voir dans l’infographie ci-dessus, l’augmentation des prix à la consommation retombe sous la barre symbolique des 10 % pour la première fois depuis octobre, quand elle avait atteint un record, à 10,6 %, après un an et demi de hausse ininterrompue. Le reflux est plus fort que ce qu’avaient anticipé les analystes de Bloomberg et Factset, qui tablaient respectivement sur une inflation à 9,5 % et 9,7 % en décembre.

La baisse de l’inflation conforte l’idée « que les scénarios les plus apocalyptiques envisagés il y a quelques mois seront évités », a commenté ce vendredi Andrew Kenningham, expert de Capital Economics pour l’Europe. Ce dernier table sur un « fort recul » de l’inflation sur 2023, en particulier grâce à la chute récente des tarifs de gros du gaz.