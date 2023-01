Emmanuel Macron s’est chargé, mercredi, d’annoncer la bonne nouvelle par téléphone au président ukrainien Volodymyr Zelensky : la France va livrer à son allié des chars de combat légers AMX-10 RC (roue canon), de fabrication française. Une première. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il y a plus de dix mois, les alliés européens de Kiev ont déjà livré des tanks de conception soviétique, mais, selon l'AFP, jamais de chars de « conception occidentale ». Si on ne connaît pas encore le nombre de chars en partance pour Kiev, ni même leur date de livraison, la future opération a réjoui Volodymyr Zelensky, qui s’est fendu d’un « Merci mon ami ! » sur Twitter à l’égard de son homologue français.

Cette aide française ouvre-t-elle une phase décisive dans le conflit ? L’annonce de cette livraison va-t-elle pousser d’autres alliés de Kiev à agir ? Eléments de réponse avec Yohann Michel, chercheur analyste à l’International Institute for Strategic Studies.

Pourquoi les AMX-10 RC sont les premiers chars de conception occidentale envoyés par les alliés ?

Depuis l’invasion russe datant du 24 février 2022, l’armée ukrainienne ferraille avec des chars. Selon la revue Défense & Sécurité internationale, les pays européens ont contribué à garnir la flotte de chars de combat ukrainien. La Pologne, la République tchèque et la Slovénie ont donné à Kiev plus de 300 chars… de conception soviétique. Pour les chars de fabrication occidentale, il aura donc fallu que les forces ukrainiennes patientent plus de dix mois. Et de voir débarquer AMX-10 RC : un char léger de 25 tonnes, dotés de canons de 105 mm.

« La conception occidentale de l’AMX-10 RC peut changer la donne si cela simplifie la livraison de munitions et de pièces détachées, par rapport à un engin de conception soviétique », avance Yohann Michel, contacté par 20 Minutes. Selon le chercheur, la réticence des alliés à engager ce type de matériel a pu s’expliquer pour deux raisons : un manque de stock disponible dans les pays en disposant et la crainte que la livraison de chars de bataille ne soit perçue comme un extrême par les Russes.

La France disposait en septembre 2021 de 248 AMX-10 RC, un char conçu dans les années 1970 et entré en service dans l’armée française en 1982. La revue Défense & Sécurité internationale précise que ce matériel est amené à être progressivement remplacé par Jaguar, un engin nouvelle génération (classe 25 tonnes).

Ces chars peuvent-ils permettre à l’Ukraine de gagner la guerre ?

« Ce véhicule est conçu pour la reconnaissance et dispose de capacités de soutien à l’infanterie grâce à son canon. Ce n’est pas un char de bataille », prévient l’analyste. Cette limite soulevée, l’AMX-10 RC peut rendre de multiples services à l’armée ukrainienne. Ces chars sont montés sur roues et non sur chenilles, ce qui les rend « très mobiles ». Malgré leur ancienneté, ils restent fiables et « performants », selon un conseiller de l’Elysée, interrogé par l’AFP. « Bien manié, il peut s’avérer d’une grande utilité dans le combat. Il peut représenter une sérieuse menace pour bon nombre de véhicules russes moins blindés », confirme Yohann Michel.

« Ils pourront servir de fer de lance très utile pour des contre-offensives (…). C’est une vieille bête blindée, modernisée au fils des ans », précise l’expert en stratégie militaire Pierre Servent dans les colonnes du Parisien. L’efficacité de l’AMX-10 RC dépendra aussi du nombre de modèles déployés en Ukraine, un chiffre qui n’a pas encore filtré. D’autant que la France aura besoin de temps pour former les équipages ukrainiens au maniement de l’engin.

Ces chars annoncent-ils d’autres livraisons de matériel français, européen ou américain ?

En annonçant la livraison de chars AMX-10 RC, Paris, qui n’arrivait en décembre qu’en dixième position des soutiens ukrainiens en matière de livraison d’armes selon un classement de l’Institut Kiel, met la pression sur les autres partenaires. Alors que l’Allemagne rechigne à livrer des chars de combat Leopard-2 à l’Ukraine, les annonces françaises mettent en difficulté le chancelier Olaf Schloz. Des membres de sa coalition l’ont exhorté à envoyer les chars demandés par l’Ukraine.

« Une fois de plus, la France assume le rôle que l’on attendait de l’Allemagne et prend elle-même les devants. La balle est maintenant dans le camp de Berlin », a déclaré à l’AFP la présidente de la Commission de la défense au Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, cadre du parti libéral FDP, membre de la coalition au pouvoir.

De leur côté, les Etats-Unis considèrent les véhicules « Bradley » comme une option pour aider l’Ukraine. Doté d’un puissant canon, l’engin blindé sert notamment de transport aux troupes. Selon Reuters, l’armée américaine dispose de plusieurs milliers de véhicules. Mais, à l’image de la France qui refuse de fournir des armes plus lourdes comme ses chars Leclerc, Joe Biden ne veut pas envoyer des chars Abrams, en dépit des doléances de Kiev.