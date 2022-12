Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Le fait du jour

L’UE, le G7 et l’Australie sévissent, la Russie riposte. Par un décret signé mardi de la main de Vladimir Poutine, le Kremlin interdira à partir du 1er février la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l’or noir russe, fixé début décembre à 60 dollars par baril.

L’objectif d’une telle mesure, prise par les Occidentaux au début du mois, est de priver Moscou de revenus importants pour financer son intervention militaire en Ukraine. Mais le cours du baril de pétrole russe évolue actuellement autour de 65 dollars, soit à peine plus que le plafond fixé, ce qui limite l’impact de la mesure, selon de nombreux observateurs.

Le décret russe s’applique pour une durée de cinq mois, jusqu’au 1er juillet 2023. La Russie est le deuxième plus gros exportateur au monde de pétrole et était, en 2021, le deuxième fournisseur d’or noir aux pays de l’Union européenne.

La phrase du jour

La liberté a un prix élevé, mais l’esclavage coûte encore plus cher »

Les propos sont signés Volodymyr Zelensky. Sur Telegram, le président ukrainien a publié une série de photos sur le conflit qui oppose son pays à la Russie depuis dix mois. Pour accompagner les clichés, le chef d’Etat s’est fendu d’un texte au style lyrique écrit en ukrainien (et traduit en anglais).









« Dans cette bataille, nous avons une arme puissante et efficace. Le marteau et l’épée de notre esprit et de notre conscience. Le courage et la bravoure. Des vertus qui nous poussent à faire des bonnes actions et vaincre le mal », a déclaré le dirigeant.

« La vérité éclaire notre chemin. Nous le savons. Nous la protégeons. Notre vérité est une lutte pour la liberté », a complété Volodymyr Zelensky.

Le chiffre du jour

14. Comme le nombre de millions personnes réfugiées depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a dix mois. Le conflit a entraîné le plus important afflux de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale : six millions de personnes ont fui l’Ukraine pour des pays limitrophes, tandis que 8 millions d’habitants ont été déplacés à l’intérieur du pays, selon les estimations du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en mai.

Face à l’afflux de réfugiés ukrainiens sur son sol, la Suisse a notamment dû suspendre sa participation à un programme de l’ONU pour réinstaller les réfugiés vulnérables, faute de capacité d’accueil, comme l’indique l’hebdomadaire Marianne.

Dans le monde entier, le nombre de déracinés a dépassé la barre des 100 millions de personnes.

La tendance

La ligne de front est active du côté de Bakhmout, dans la région de Donetsk, et à Louhansk au cours de ces deux derniers jours. Dans son rapport quotidien sur l’actualité du conflit en Ukraine, le ministère de la Défense britannique indique que la Russie « continue de lancer de fréquentes attaques à petite échelle dans ces zones ». Même si, « peu de territoires ont changé de mains » dans la zone, constate Londres.

A Bakhmout, la ville est pilonnée par les soldats russes. Des dizaines, voire des centaines d’enfants sont toujours coincés à Bakhmout, leurs parents ne pouvant ou ne voulant partir, rapporte des journalistes de l’AFP, présents sur place. « Ces enfants sont déjà devenus des adultes », soupire Katherine Soldatova, bénévole pour une association.