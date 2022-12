Guerre en Ukraine EN DIRECT : Un drone ukrainien fait trois morts dans une base russe...

07h24 : L’Ukraine va demander l’exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l’ONU

« Demain (lundi), nous exprimerons officiellement notre position. Nous avons une question très simple : la Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et d’être à l’ONU ? » a dit dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. « Nous avons une réponse convaincante et raisonnée : non, elle ne l’a pas. » Dmytro Kuleba a souligné que la question du siège permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU - également détenu par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine - était déjà en cours de discussion dans les cercles diplomatiques.

Précisant que cette question n’avait pas encore été évoquée lors de conférences de presse et dans les déclarations publiques de dirigeants d’Etats et de gouvernements, le chef de la diplomatie ukrainienne a mis en avant qu' « à un niveau inférieur, les gens se posent déjà la question de savoir ce que la Russie devrait devenir pour ne pas constituer une menace pour la paix et la sécurité ».

Le puissant Conseil de sécurité est composé de 15 membres chargés de faire face aux crises mondiales en adoptant des sanctions, en autorisant des actions militaires et en approuvant des modifications de la charte des Nations unies.