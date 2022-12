06h12 : Attaques de drones sur Kiev

Kiev est de nouveau sous le feu des drones. La capitale a été attaquée dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué l’administration militaire de la ville, exhortant la population à se tenir prête à se mettre à l’abri. Elle précise que les forces russes ont procédé à des tirs de barrages, utilisant les drones iraniens « Shahed ».

L’administration de Kiev a déclenché une première alerte aérienne à 01h56 et qui a duré un peu plus de trois heures. Une deuxième alerte a été émise à 05h24 et annulée dans la demi-heure qui a suivi.