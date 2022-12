Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’Unicef alerte sur la situation des enfants en Ukraine…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner toutes les informations sur le conflit. Ce jeudi encore, selon l’opérateur national Ukrenergo, « la situation du système énergétique de l’Ukraine reste difficile ». Il faut dire que depuis octobre et une série d’humiliants revers militaires russes, Moscou lance régulièrement des frappes massives à l’aide de drones et de missiles. Il s’agit de détruire, alors que les températures plongent et que la neige tombe, les infrastructures énergétiques pour laisser des millions de personnes dans le froid et l’obscurité.