Les premières dames ont plusieurs fois échangé depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Brigitte Macron a reçu ce lundi à l’Elysée son homologue ukrainienne Olena Zelenska, échangeant sur l’aide à la reconstruction d’hôpitaux dans le pays en guerre et l’accueil d’enfants en France.

Olena Zelenska s’est entretenue avec l’épouse du président français Emmanuel Macron à la veille d’une double conférence à Paris sur l’aide d’urgence à apporter à l’Ukraine au cœur de l’hiver et l’engagement des entreprises françaises dans la reconstruction du pays. « Elles ont fait un point sur l’opération Cigogne qui a permis l’accueil d’enfants ukrainiens souffrant d’un cancer en France et sur les 20.000 enfants scolarisés en France » depuis le début de l’intervention russe, le 24 février, a-t-on précisé dans l’entourage de Brigitte Macron.

Elles « se connaissent bien »

Elles se rendront mardi dans une école du 3e arrondissement de Paris qui accueille des enfants de familles ayant fui la guerre, selon cette source. « Elles ont aussi échangé sur la fondation que Mme Zelenska a lancée » pour recueillir de l’aide humanitaire et permettre la reconstruction d’hôpitaux dans l’est de l’Ukraine, a-t-on précisé.

« Les deux premières dames se connaissent bien », a souligné un conseiller de Brigitte Macron, rappelant que le président Volodymyr Zelensky, avait effectué en France, en juin 2019, un de ses tout premiers voyages à l’étranger après son élection et que les deux femmes se sont régulièrement revues depuis. Elles se sont appelées au début de la pandémie de Covid-19, ont échangé par écrit ou en visioconférence depuis le 24 février et se sont revues à New York en septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.